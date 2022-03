Román István hozzátette: a „balkányi hordók” ügyének megoldását az jelentette, hogy a kormányhivatalnak már van arra jogköre, ha egy ingatlanon illegálisan tárolnak hulladékot és a tulajdonos nem gondoskodik az elszállításáról, akkor a hivatal azt megteheti, a költségeket pedig ráterheli az adott ingatlanra.

Egészséges a víz

– Örülünk, hogy sikerült megoldani egy ilyen régóta húzódó gondot, ami joggal bántotta és háborította fel a balkányi lakosokat – fűzte hozzá dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. – A rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt ez a probléma megoldhatatlannak tűnt, azonban szerencsére a kormányhivatal kézbe vehette és pontot tehetett az ügy végére. Most több mint 50 tonnányi veszélyes hulladék tűnik el erről az ingatlanról, ami azért is fontos, mert innen nem messze, körülbelül 100 méterre található a balkányi vízműtelep, ami több mint 30 ezer embert lát el vízzel, és amit ez a hulladék végre nem veszélyeztet tovább.

– Ez nemcsak Balkánynak, hanem a környező településeknek is jó hír, hiszen ha ezek a veszélyes anyagok bejutottak volna a talajba, akkor hatalmas területen okoztak volna károkat – mondta el Pálosi László, Balkány polgármestere. – Mivel Balkány és Szakoly is az itteni vízműtelepről kapja az ivóvizet, szeretném kiemelni, hogy az ivóvizünk jelenleg is nagyon jó és egészséges. Nagy öröm, hogy végre sikerült felszámolni ezt az áldatlan állapotot, illetve a lakosság megnyugodhat: már esélyük sincs rá ezeknek a vegyi anyagoknak, hogy megfertőzzék a talajt és a vizet, még időben felszámoltuk a veszélyt.