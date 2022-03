– Az országgyűlési képviselő olyan, mint egy osztályfőnök, aki felel a diákjaiért, rendezi az ügyes-bajos dolgaikat. A tanulók szeretnének tanulni, előrehaladni, és ebben segíteni kell őket – hoz eredeti hivatásához kapcsolódó hasonlatot a beszélgetés elején dr. Tilki Attila, akivel nemcsak az elmúlt négy év eredményeiről, hanem az egy hónapja tartó orosz–ukrán háborúról és annak következményeiről is szót váltottunk.

– Tanárként is azt mondtam, ha az ember szigorú és következetes, akkor lehet eredményeket elérni. A polgármesterektől azt kértem, átgondolt, jól megtervezett, fenntartható és nélkülözhetetlen fejlesztésekben gondolkodjanak, amelyek valóban a településük és az ott élők javára válnak. Ország­gyűlési képviselőként 16 éve követem és segítem a szatmári térség fejlesztéseit, a falvak fejlődését látva kézzelfogható az eredmény.

A hasonlatánál maradva, öné az ország egyik legnagyobb létszámú osztálya, ami majd’ a megye negyedét jelenti, ráadásul a megyeszékhelytől is távol vannak, ami pluszkihívás.

A körzetemhez tartozó 88 településből négy város, és csak kettő 5000 lakos feletti, tehát aprófalvas körzet, ahol azt látom, hogy nagyon jó egységet sikerült kialakítani a polgármesterek között. Legfontosabb feladatomnak azt tartottam, hogy ismerjék meg egymást és tanuljanak is egymástól, mert mindenhol van jó gyakorlat. Ha csak azt nézzük, hogy minden település alkotott egyedit a közmunkaprogramban, akkor már tudtak újat, mást mutatni, amit tovább lehetett gondolni és kamatoztatni. Távolságunk a megyeszékhelytől jelentős hátrány, de az adottságokat és lehetőségeket jól kell kihasználni annak érdekében, hogy ezt tovább csökkentsük. Ezért szükségesek a térségbe a nagyobb vállalatok, s ha elkészül az infrastruktúra, akkor várhatjuk őket.

Mi kell ehhez?

Kell az M49-es gyorsforgalmi út a határig, az M34-es Záhonyig, ebben elkezdődött az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a kisajátítás. Az M3-as folytatásához a Perényi tanya és Beregdaróc közötti szakasz környezetvédelmi engedélye megvan, a tervezési és engedélyezési tervdokumentációk készülnek. Ez már olyan infrastruktúra lesz, ami vonzza a tőkét, és ehhez tervezzük hidak építését is. Van öt kompunk – Tuzsér–Zemplénagárd, Lónya–Tiszamogyorós, Aranyosapáti–Tiszaadony, Olcsva–Olcsvaapáti és Szamossályi–Porcsalma –, ezekhez kell kapcsolódnia a hídfejlesztésnek is, hogy ne legyen elzárt a beregi öblözet északi része. A lónyai hídnál elkészült a környezeti hatástanulmány. Született arról is kormánydöntés, hogy a Szamoson is megépül a híd, Szamossályi és Porcsalma között. Március elején a polgármesterekkel vitattuk meg a porcsalmai csomópont utáni nyomvonalat, s úgy tűnik, hogy ez Zsarolyánnál csatlakozik majd be a Fehérgyarmat és Csengersima közötti útszakaszba. Az Olcsva–Olcsvaapáti közötti híd jogos társadalmi igény, a vásárosnaményi Tisza-hídhoz hasonlóan a Kisar–Tivadar közötti híd helyett is új épül, itt a közbeszerzés lezárult és elkezdődhetett a tervezés. Ebből is kitűnik: a következő évek az infrastrukturális fejlesztésekről szólnak majd. S ez mindig gazdaságvonzó hatást, gazdaságfejlesztési lehetőséget jelent.

A munkahelyteremtés sarkalatos kérdés volt a megyében, de a beregi, szatmári térségben talán még hangsúlyosabban. Ebben tudtak előrébb lépni?

A foglalkoztatás javult, nagyon sok ember megjelent az elsődleges munkaerőpiacon, de a munkaerőhiány nálunk is jelentkezik, elsősorban az élelmiszer-feldolgozó iparban, a mezőgazdasági idénymunkában, az építőiparban. Szerintem a Debrecenben épülő BMW-gyár is pozitív hatással lesz a térségem foglalkoztatására, mert az autógyártáshoz szükséges beszállítók telepednek meg a városokban. Azt látjuk, hogy az autópálya közelsége gazdaságélénkítő hatással van, s erre tökéletes példa Vásárosnamény, ahol jelentősen nőtt az adóerő-képesség. Azt várjuk és reméljük, hogy az infrastrukturális fejlesztések további munkahelyteremtő beruházásokat hoznak. A több milliárd forintból megépülő Záhony Logisztikai és Ipari Övezet (CELIZ) komoly fejlesztési terület, ami sok vállalkozást vonzhat és munkaerőt igényelhet.

A kistelepülésekről is el kell jutniuk a dolgozóknak a munkahelyükre, de ehhez megfelelő úthálózat és jó közlekedési feltételek szükségesek. Ebben sikerült eredményeket elérni?

Kilométerben a legtöbb út az én körzetemben van, s a Magyar Közút fenntartásában lévő utakon igen jelentős fejlesztések történtek. A települések is sikeresen pályáztak az önkormányzati utak korszerűsítésére, kerékpárutak építésére. Csak ez utóbbiakra a Magyar Falu Programból az elmúlt három évben mintegy 1,2 milliárd forintot fordíthattunk. Ezen a téren még nagyon sok feladatunk és munkánk van, de haladunk. Arról pedig ritkán beszélünk, hogy itt a talajviszonyok sem kedvezőek. A szatmári és beregi síkság kötött talajú, s az olyan utakból, amelyek a század elején épültek nem megfelelő alappal, nagyon nehéz és igen költséges megfelelő minőségű, jó utat csinálni. Fehérgyarmat és Csengersima között apránként haladunk, ez a megyében az egyik legrosszabb útszakasz. Tudjuk, hogy erre költeni kell, és azon vagyunk, hogy útrekonstrukciókra minél több pénzt fordíthassunk.

Polgármesterekkel beszélgetve mindenki azt emelte ki, hogy a legtöbb fejlesztési támogatást a Magyar Falu Programból kapták.

Hazai és uniós forrásokra is pályázhattak a települések, az egyházak és gazdasági szereplők, ám kétségtelen, a kistelepülések szempontjából a Magyar Falu Program 2019-es elindítása mérföldkőnek számít. Csak az én körzetembe tartozó települések három év alatt 6 milliárd 288 millió forintot nyertek el, s ez hatalmas összeg. Érdekességként említeném Garbolcot, ami korábban egy halálra ítélt község volt, most pedig elmondhatjuk, hogy saját orvosi rendelőjük van. Ez hihetetlenül sokat jelent az ott élőknek, és mindig bebizonyosodik, hogy egy kicsi fejlesztés is szerezhet nagy örömöt. A Magyar Falu Program azért is fontos nekem, mert benne vagyok az előkészületektől kezdve. A miniszteri biztos keresett meg bennünket, elsősorban olyan körzeteket, ahol sok a kisközség, s azt kérte: tudjuk meg a polgármesterektől, milyen fejlesztésekre lenne szükségük.

A fiatalokat helyben tartó programba hogyan illeszthető be például a temetők rendbetétele?

Először talán furcsán hangzik, de tökéletesen. Az önkormányzatoknál nagy igény volt erre, kerítéseket, ravatalozót, urnafalat építhettek, a hűtőket cserélhették le, és azt látom, hogy ez a fiatalabb polgármestereknek is fontos, hiszen a hazalátogatókat megnyugtatja, hogy szerettük rendezett, szép környezetben pihen. Egy sírkert állapota, rendezettsége tökéletesen alkalmas arra, hogy értékítéletet mondjanak a településről is. Nem véletlen, hogy csak erre a célra 3 év alatt – 38 nyertes pályázat volt – csaknem 300 millió forintot fordíthattak a településeink, de az egyházi fenntartásban lévő sírkertek is kaptak ugyanerre a célra több mint 84 millió forintot.

A jövő kulcskérdése a népesség alakulása.

Sok bölcsődét építettünk, érezhető a házasságok, az aktív, dolgozó fiataloknál a gyermekek számának növekedése, ami biztató. Szintén a Magyar Falu Programból 380 millió forint jutott óvodafejlesztésre, plusz 300 millió forint óvodaudvar, közterületi játszótér építésére, korszerűsítésére. A falusi csok a 88 településemből 86-ban igénybe vehető, és érezhető fejlődést is jelent, lakóházakat újítanak fel, és sok fiatalnak teremt arra lehetőséget, hogy önálló otthonban, akár a szülőfalujába visszatérve vagy maradva folytassa az életét. A lakosságmegtartó erő szempontjából fontos az egészségügyi szolgáltatások fejlettsége is. Uniós és hazai forrásból összesen 1,5 milliárd forintot nyertek csak a körzetemben lévő települések orvosi rendelő, szolgálati lakás, védőnői szolgálatnak helyet adó ingatlan építésére, felújítására, orvosi eszközök beszerzésére, központi ügyelet létrehozására. Csak orvosi eszközre a körzetemből 42 település csaknem 110 millió forintot fordíthatott a Magyar Falu Program keretében. A Nyíregyházától legtávolabb lévő településen sem kell szégyenkezni a védőnői szolgálat miatt, hiszen 21. századi körülményeket tudtak teremteni. A falusi boltok fejlesztésére meghirdetett pályázaton is sikeresek voltak a településeink, elképesztő a változás. A templomaink szinte mind megújultak, s már csak pár műemlék templomunk van, amit nem tudtunk százszázalékosan befejezni, de folyamatban lévő pályázata van Kölcsének, Beregsuránynak. Olyan templomokat újítunk meg, amik tényleg kincsei a térségnek.

Az infrastruktúra után mi lesz a második prioritás?

Gőzerővel kell folytatni a gazdaságfejlesztés előkészítését. A polgármestereket próbálom rábeszélni arra, hogy mindenhol legyen saját, önkormányzati tulajdonban földterület, ami alkalmas ipari létesítmény fogadására. Most ezt tartom a legfontosabbnak, s azt, hogy folytatódjon a Magyar Falu Program.

Természeti értékeinkre építve a turisztika húzóágazata lehet a térségnek.

Nagyon örülök, hogy a felső-Tisza-vidéki turisztikai régióba bekerültünk, látványos az egyházi turizmus, a Középkori Templomok Útja nagy siker, és jó látni, ahogy a templomok mellé egyre több kiszolgálóegység épül. A Kisfaludy Tervből kapott támogatással igen sok vendégház újult meg, az Aktív Magyarországért Programban pedig a kerékpáros turizmus erősödött. Az országban is egyedülálló, de a megyében is páratlan, hogy egyetlen térségen belül ennyit lehet érintetlen környezetben kerékpározni. Kerékpárút van a Beregi-, a Szamos–Kraszna közi víztározón és a most épülő, hamarosan befejeződő Túr–Tisza tározón is. Úgy tudunk 80-100 kilométert csodálatos környezetben tekerni, hogy nem érintünk települést. Ezen túl térségi extránk a lovasturizmus. Lovas szálláshelyeket építettünk ki Jándon, Vámos­atyán, Tivadaron és Fehérgyarmaton, mert a nyugati világban már nincs lehetőség a természetben úgy lovagolni, ahogy itt megtehető. A víziturizmusban is fejlődtünk, mobil kikötők épültek, továbbá strandokat újítottunk fel.

16 év után mi inspirálja még?

Az ember ér el sikereket, ezeknek lehet örülni, ahogy a közös alkotásnak is. Jó érzés, amikor megfogalmazódik egy elképzelés, és abból valóság lesz. Volt polgármesterként van helyzeti előnyöm, megértem és értem, hogy ők mit és miért csinálnak. Sok mindent szeretnénk még elérni, fontos és jó visszajelzés, ha a térségben büszkék arra, hogy itt élnek.

Amint értesült a háború kitöréséről, azonnal hívta azokat a polgármestereket, akiknek a településén ukrán–magyar határátkelő van. Egy hónapja gyakorlatilag éjjel-nappal a határon egyeztet, koordinál.

Kötelességem ott lenni, ahol baj van. A háború kitörésének pillanatában egyértelművé vált, hogy menekültek százai, ezrei indulnak el békét és biztonságot keresve. Azt is tudtuk, a Kárpátalján élők ide érkeznek először. Végtelenül büszke vagyok a településeinkre, az ott élőkre, hogy az első pillanattól fogva szeretettel fogadták az otthonukat elhagyni kényszerülőket, hogy jut mindenkinek jó szó, meleg étel, hely, ahol megpihenhet, aludhat, s folytathatja az útját. Szívbemarkoló látni a családokat, anyákat gyermekeikkel, ahogy egy-egy bőrönddel megérkeznek, s sokan nem tudják, hogyan és hol folytatódik majd az életük.

Magyarországnak az a legfontosabb érdeke, hogy béke legyen, s minél hamarabb rendeződjék a konfliktus. Ám úgy tűnik, a háború egyelőre nem ér véget.

Mindenki, aki a háború elől, vagy a háborúból hozzánk érkezik, az számíthat a segítségünkre, ahogy azok is, akik továbbra is Ukrajnában maradtak. Folyamatosan mennek a segélyszállítmányok a határon túlra, itt pedig napi 24 órában várjuk és fogadjuk a menekülteket. Rendezetten, gördülékenyen megy a beléptetésük, az ellátásuk, és minden segítséget megkapnak, akár továbbutaznak, akár itt akarnak új életet kezdeni. Példamutató és példaértékű az a munka, ahogy a rendőrség, a katasztrófavédelem, a kormányhivatal, az egyházak, a karitatív szervezetek munkatársai, önkéntesek a helyi önkormányzatokkal, a helyi emberekkel közösen együtt dolgoznak. S ez a dicséret azoktól is elhangzott, akik idelátogattak az elmúlt hetekben, legyen az – a teljesség igénye nélkül – a pápa megbízottja, a nemzetközi vöröskereszt vagy az egészségügyi világszervezet (WHO), az ENSZ képviselője, valamely ország nagykövete, New York volt kormányzója, vagy az európai bizottság alelnöke. Nem tudjuk megmondani, mikor lesz vége a háborúnak, ám azt biztosan tudjuk: hazánknak ebből a konfliktusból ki kell maradnia, nem sodródhatunk bele egy háborúba. Mindent megteszünk, hogy megvédjük Magyarország biztonságát, békéjét, a magyar emberek életét, erre pedig a képzett, haditechnikai eszközökkel kiválóan felszerelt Magyar Honvédség a garancia, ezért lettek átcsoportosítva a keleti országrészbe. De ugyanakkor kötelességünk segíteni is és minden eshetőségre felkészülni, rendíthetetlenül dolgozunk tovább.

