– Négy kiváló embernek állítunk emléket, akik oly sokat tettek közösségükért, városunkért, Magyarországért. Négy nagyszerű ember, négy lenyűgöző életpálya, ugyanakkor négy egymástól nagyon különböző karrier. Összeköti őket, hogy egyaránt rendkívülit alkottak, és rendkívüli akadályokat leküzdve, kivételes emberi tartásukról és értékrendről adtak tanúbizonyságot – ezekkel a szavakkal méltatta dr. Szabó Tünde államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédében azt a négy egykor élt roma közéleti személyiséget, akiknek városi és megyei összefogással nyíregyházi Zöld Irodaház falán állítottak emléktáblát. Farkas Kálmán, Farkas Tibor, Harmati Ernő és Zámbó Gábor neve szerepel a táblán, s valamennyien azzal írták be nevüket a történelembe, hogy a roma közéletben kiemelkedő tevékenységet folytattak, és emberi tartásuk például szolgált közösségüknek, és az egész magyar társadalomnak.

Kik voltak ők?

Ezt a táblát avatták fel kedden ünnepélyes keretek között a magyar és a roma Himnusz elhangzása után. Az eseményen a Nyíregyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől, Balogh Artúrtól azt is megtudhattuk, ki volt ez a négy ember. Farkas Kálmán író a miskolci Csiszikó romatelepen született, az 1998-ban alapított Országos Kulturális Cigány Szövetség oszlopos vezetője lett, egyben tanáremberként is sokan tisztelték. Része volt abban is, hogy a Száztagú cigányzenekar és a Lungu Drom megalakult. Farkas Tibor agrármérnöki diplomát szerzett, a megyei kisebbségi önkormányzati szövetségének elnökeként vívott ki megbecsülést magának, de az 1993-as kisebbségi törvény megalkotásában is nagy szerepet vállalt. Harmati Ernő az első demokratikusan megválasztott Nyíregyházi Kisebbségi Önkormányzat elnöke volt, katonatisztként és népzenészként is ismerte a nyíregyházi közösség. Az 1956-os tevékenységéért vitézi érdemrendben részesítették. Zámbó Gábor festő, a város ikonikus alakjaként híresült el, kiállításokra vitték képeit, a szegénységet, a cigányság mindennapjait, küzdelmeit örökítette meg képein.

– Tisztában vagyunk vele, hogy roma származásuk okán kettőzött nehézséggel kellett megküzdeniük, hiszen akkor is léteztek előítéletek, melyek olykor a legtehetségesebbek útját is rendkívüli módon nehezítették – mondta el róluk dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. – Éppen ezért szorgalmukkal, kitartásukkal és küzdeni tudásukkal példát mutattak mindannyiunk számára. Egészen rendkívüli az az elszántság és elkötelezettség, amely Farkas Kálmánt és Tibort kiemelte a cigánysorról. Zámbó Gábort az állami gondozottak közül, Harmati Ernőt pedig felvértezte mindazzal, amelynek köszönhetően nem tudta megtörni őt a hatalmi elnyomás.

Kiemelkedő pályák

– Farkas Kálmán újságíróként nem csupán újságíróvá vált, de a legjobbak közé emelkedett. Farkas Tibor az agrárgazdaságban vált kiemelkedően sikeressé, Harmati Ernő a zenészcsalád lenyűgöző tradícióit vitte tovább, ám előtte bebizonyította, katonaként is kiemelkedő pályát futhatott volna be, ha nem szól közbe a történelem. Zámbó Gábor pedig képzőművészként érte el, hogy neve fogalommá váljék a kortárs festészetben – kaptunk újabb életrajzi adalékot az ünnepeltekről. Az államtitkár rámutatott: – Talán sosem érezhettük, hogy ilyen nagy szükség lenne pozitív példákra, mint manapság, amikor tőlünk keletre a fegyverek dörögnek, nyugatra pedig az általunk vallott értékrend kerül egyre hátrébb és halványodik el. Éppen ezért ennek a négy embernek a hitvallása, életútja erős kapaszkodót jelenthet mindannyiunknak.

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a privát élményeit osztotta meg hallgatóságával, hiszen az emléktáblán szereplőket – kit jobban, kit kevésbé – személyesen is ismert. Népszerű találkozási helyük volt a Zöld Irodaház, amely a roma zenészek kulturális szórakoztató központjaként, egyfajta kulturális centrumként is szolgált. – Négy olyan személyiségnek az emléktáblája ez, akik a romák társadalmi felemelkedéséért küzdöttek, akik nem csak maguknak szereztek nevet a városban, de a közösségüknek is. Többüktől hallottam, mennyire fontosnak tartják az oktatást. Tehetség, szorgalom, emberség – ez jellemezte őket, és nem egyéni sikerekben gondolkodtak, hanem közösségben, mindig a szeretett közösségükben – hangsúlyozta a képviselő.

Szeretet és testvériség

A koszorúzás előtt a nyíregyházi önkormányzat képviseletében dr. Jászai Menyhért méltatta a négy kiválóság érdemeit. – Miközben a szónokokat hallgattam, azon gondolkodtam, kiknek fontosak ma a példaképek. Úgy vélem, leginkább a többségi társadalomnak fontos, mert nekünk is fel kell mutatnunk az őseinket – mondta, majd hozzátette: – Azt a szolidaritást, ami ma Magyarországon megnyilvánul, fordítsuk át a mindennapokra és forduljunk egymás felé szeretettel.