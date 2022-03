„Álljunk össze, mint két kicsi legó...” – ezt csak énekelve lehet olvasni. Fluor slágere is bizonyítja, hogy a világszerte elterjedt építőjáték beköltözött a mindennapjainkba. Mi több, az oktatásba is!

Új pedagógiai módszer

– A Nyíregyházi Egyetem számára nagy lehetőség volt, amikor 2018-ban megnyitotta a LEGO Education Innovation Studiót (NYE-LEIS), amivel Kelet-Közép Európában egy teljesen újnak mondható pedagógiai módszert mutathattunk be. A LEGO Education már 1980 óta létezik, de Magyarországra és a régióba csak az elmúlt években ért el. Intézményünk pedagógia, óvodapedagógia, tanító- és tanárképzésében az újdonság erejével hatott a módszertan. Ezen felül a pedagógus- és a felnőttképzésben is új kurzusokat indítottunk, valamint kutatási szempontból is sok olyan lehetőséget adott, melyekkel ma is aktívan foglalkozunk – fejtegette érdeklődésünkre Szabó József Mihály, a Nyíregyházi Egyetem LEGO Education Innovation Studiójának vezetője.

A LEGO neve a dán „Leg godt!” (magyarul: „Játssz jól!”) kifejezésből származik. Különlegessége, hogy az alkatrészekből szinte bármit meg lehet építeni, és egyazon rendszer elemeit képezik: minden egyes sorozat, újonnan megjelenő készlet – mérettől, formától, színtől és funkciótól függetlenül – kompatibilis a már megjelent készletekkel és alkatrészekkel.

– A Nyíregyházi Egyetem LEGO Education Innovation Studiójának elsődleges célja, hogy a hallgatóink megismerkedjenek a módszertannal elméletben és gyakorlatban. Sok hallgató választotta már szakdolgozati témának ezt, és akadtak olyanok is, akik Országos Tudományos Diákköri Konferencián jelentek meg vele.

– A hallgatók először csak C típusú, szabadon választott tantárgyként ismerkedhettek meg a módszertannal, viszont ettől az évtől már kötelező tantárgyként is megjelenik a LEGO Education módszere a Nyíregyházi Egyetem tanárképzésében. Az a tapasztalatunk, hogy a nálunk tanárként végzett álláskeresőknél előnyt jelent az, ha a LEGO Educationt ismerik. Sőt, vannak olyan intézmények, ahol kifejezetten keresik ezt a fajta szaktudást és hozzáértést.

Az NYE-LEIS 30 órás pedagógus-továbbképzésében a résztvevők megismerkednek a LEGO Education révén fejlesztett oktatási célú eszközökkel.

– A módszertan hozzájárul az oktatás digitális, élményalapú megújításához. A LEGO Educationt beillesztik a saját órájukba, foglalkozásukba. Ezáltal a játék- és élménypedagógiai módszertanhoz új szemléletet kapnak.

Szabó József Mihály hozzátette, hogy a képzések mindegyike igazodik a résztvevők összetételéhez.

– Ha például óvodapedagógusokat képzünk, akkor az óvodai nevelésben használható tematikus eszközkészleteket mutatjuk be. Amennyiben viszont informatikatanárok alkotják a csoportot, akkor a robotikában ismert és használt eszközkészleteket használjuk.

Nemzetközi felkérés

A LEGO Csoport 1992 óta van jelen a magyar piacon, a nyíregyházi székhelyű LEGO Manufacturing Kft. 2008 óta működik a Nyíregyházi Ipari Parkban.

– A LEGO Education Innovation Studiónál előtérbe kerültek az óvodapedagógus-képzések, valamint az óvodai tematikus eszközkészletek felhasználhatósági kutatása. A stúdióban dolgozó csapat egyre több nemzetközi projektben is felkérést kapott módszertani mentorként, így igyekszünk kielégíteni a külföldi megkereséseket is.

– A stúdió a kutatási területen elindította a magyarországi Braille Bricks, vakokat és gyengénlátókat segítő készletének fejlesztését, melyhez nemcsak a készletet, hanem a módszertant is igyekszünk kidolgozni – együttműködve külső szervezetekkel.

– Megjelentek a cégeknek kiajánlott csapatépítő tréningjeink, melyekben különlegességnek számít a hagyományos flipchartos közösségépítők helyett a LEGO-eszközök használata. Játékos feladatokkal teszünk meg mindent azért, hogy a munkatársakat csapattá kovácsoljuk. Ezek élményalapú, közös építések, amikben nincs jelen a versengés, nincs egyedüli megoldás, ám szükség van a kreativitásra és az együttműködésre.

Sikeres a fejlesztőmunka

– Nagyon tevékeny éveket tudhatunk magunk mögött. A stúdió 2018-as indulása óta több mint 700 gyakorló pedagógust képeztünk ki, valamint számos egyetemi hallgató vett részt az ide tartozó kurzusokon. A visszajelzések alapján a pedagógusok többsége használja a módszertant, valamint a gyermekek körében nagy sikerrel végeznek fejlesztőmunkát. Az egyetemi kutatások, hallgatói szakdolgozatok mindegyike elismerést kapott a szakértőktől is – mondta Szabó József Mihály.