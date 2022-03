Nyíregyháza érdekében végzett közéleti és önkormányzati munkája, valamint a helyi egyházi oktatás újjáépítését segítő tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Tormássi Géza önkormányzati képviselőnek, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.



Méltató szavak



– Arra érdemes, kiváló ember kapta a kitüntetést – mondta Román István kormánymegbízott, aki dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megbízásából adta át az elismerést a kitüntetettnek a megyeházán csütörtök délután.



– A kitüntetések egy részt megerősítést jelentenek, elismerést jelentenek, másrészt biztatást is – fogalmazott a bensőséges ünnepségen dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, hogy a díj szól a több évtizedes önkormányzati munkának, amit a Fidesz-KDNP csapatának tagjaként is végzett.

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a gratuláció szavai mellett arra az időszakra is emlékezett, amikor ő volt a frakció vezetője a megyeszékhely közgyűlésében, s nyolc éven át voltak harcostársak.

– Ekkor Géza rég a közgyűlés tagja volt, hiszen a rendszerváltás pillanatától szerepet vállalt a közéletben. Az ő tanácsait frakcióvezetőként szívesen vettem és meg is fogadtam. Az egyházi iskolák és az oktatáspolitika fontos volt számára, s komolyan hozzájárult ahhoz, hogy az egyházi iskolák a városban egyre népszerűbbé váltak, és nemcsak a színvonalas oktatásban, hanem a nevelésben is új szintet hoztak. Mindig nagyon fontos volt számára a család, azok megerősítése, majd 2010 után eljött a pillanat, amikor ilyen családpolitika kialakult, tart 12 éve és az Európai Unióban is példaértékű – fogalmazott, s köszönte meg azt az alázatot és szolgálatot, ahogy Tormássi Géza a feladatait ellátta.



A megyei közgyűlés nevében Baracsi Endre alelnök gratulált a rangos kitüntetéshez.



A közjót szolgálni



– Azt szoktam mondani, hogy én vagyok a helyi politikában az egyik fosszília, mert egy ciklus kivételével 32 éve, 1990-től tagja vagyok Nyíregyháza közgyűlésének – utalt a kezdetekre – már kezében az érdemkereszttel – Tormássi Géza, aki bevallotta, soha nem akart politikával foglalkozni, de az élet mégis úgy hozta, hogy a közélet tagja lett. – Ezt mindig szolgálatnak tekintettem. A közjót akartam szolgálni, az itt élők életminőségét javítani.



Kereszténydemokrata politikusként nagyon sokat tett azért, hogy Nyíregyházán az első között kapták vissza az egyházak az ingatlanjaikat, s az elsők között itt indulhattak el az evangélikus, református és a katolikus iskolák. – Katolikusként kiemelt célom volt, hogy a katolikus intézmény minél többet tudjon adni az oda bekerülő gyerekeknek, s ez sikerült is, hiszen a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 1800 tanulójával az egyik legrangosabb oktatási intézmény – tette hozzá, s megköszönte, hogy ezt a munkát ezzel a kitüntetéssel is elismerték.