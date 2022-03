A Magna Cum Laude együttes Vidéki san­zon című slágerében van egy mondat, amit énekelve szokás idézni: „Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél!” Nos, dr. Szabó Tünde, a hét éve sportért felelős államtitkár, az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, a háromgyermekes édesanya nem feledi el, hogy honnan indult. Büszke arra, hogy Nyíregyházán született, ott nőtt fel, ott lett élsportoló. Tíz éven át a Nyíregyházi Vasutas SC-ben versenyzett, sikert sikerre halmozott, és a barcelonai olimpia után hagyta abba az úszást. A Magyar Testnevelési Főiskolán szakedzői, a Szegedi Tudományegyetemen jogász diplomát szerzett. Közigazgatási szakvizsgát tett, elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sportjogi szakjogász képzését. A jogi szakvizsga után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségügyi szakjogász képzését fejezte be. A Magyar Országgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottságának tanácsadója (2004–2005), a budapesti önkormányzat főpolgármesteri hivatal sport­ügyosztályának munkatársa (2005–2011), a Magyar Úszó Szövetség főtitkára (2011–2015), 2017-ig alelnöke, 2015 óta sportért felelős államtitkár, 2017 óta címzetes egyetemi docens, 2020 novemberétől az Európai Úszószövetség alelnöke. 2018-ban egyéni képviselői mandátumot szerzett országgyűlési képviselőként, 2020-tól címzetes egyetemi tanár, PhD-fokozatot szerezve a Sporttudományok doktora, tudományterülete a sportsérültek jogai.



Milyen ambíciók vezérelték, amikor a politikusi pályát választotta?

Sportolóként mindig a nevelőklubomban úsztam, Vajda Tamás volt az edzőm az NYVSC-nél. Eszembe sem jutott, hogy eligazoljak. Az egyesület legeredményesebb versenyzőjeként sokat kaptam Nyíregyházától, és 4 éve elérkezettnek láttam az időt, hogy visszaadjak. Amikor felkértek arra, hogy legyek képviselőjelölt, örömmel mondtam igent. Bárhol is voltam a világban, mindig nyíregyházi lány voltam, és az is maradok. Nagyon sok kormánytagot, állami vezetőt kötnek egyes településekhez, mint például Varga Mihály pénzügyminisztert Karcaghoz vagy Varga Judit igazságügyi minisztert Miskolchoz – én ugyanezt mondhatom el Nyíregyházáról, melyhez ezer szállal kötődök, a családtagjaim is itt élnek. Úgy gondolom, hogy ez egy kivételes, dinamikusan fejlődő város, és ezen a pályán haladnánk tovább.



Sportért felelős államtitkárként, egykori élsportolóként alighanem a sportberuházások, azon belül pedig az Eissmann Városi Uszoda felépülése állhat közel a szívéhez.

Ez valóban így van, de minden fejlesztés összefügg egymással, és további gyarapodást idéz elő az élet egyéb területén. Például az épülő 8 ezres stadion nem pusztán a Nyíregyháza Spartacus labdarúgócsapatának lesz az otthona, hanem koncerteket és egyéb rendezvényeket is lehet majd ott lebonyolítani, tehát egy új közösségi térként is funkcionál. Az uszoda egy nagy hiányt pótol. Ez egy 21. századi komplexum, ahol otthonra talál az úszás, a vízilabda, az élsport és a szabadidősport egyaránt. Erre méltán lehet büszke mindenki. A negyedik éve működő Városi Jégpálya alig több mint hat hónap alatt épült fel. Erre négy évtizede vártak a nyíregyháziak. Az Atlétikai Centrumról is csak felsőfokban lehet beszélni, hiszen európai nívójú lett, és több sportág művelői is hamar belakták. Az a tény, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség első vidéki városként Nyíregyházának adta a fedett pályás országos bajnokság rendezését, önmagáért beszél. Mivel kiváló házigazda volt, így várható, hogy további színvonalas sportesemények is „érkezhetnek”. A stadion alapkövét letettük, ha felépül 2023 őszére, az arénát hamar megkedvelik majd. Az államtitkári pozíció kapcsolati tőkét is jelent, és ezt igyekeztem kamatoztatni a nyíregyháziakért. Ígérem, a jövőben folytatódik a tendencia.



A sportlétesítmények megépülése mellett stratégiai ágazatként a turizmus és az idegenforgalom is optimális tempót diktál. Erre is van ráhatása?

Szinte napi kapcsolatban vagyok a kormánytagokkal, az állami vezetőkkel, akik elismeréssel szólnak Nyíregyházáról. Dr. Kovács Ferenc polgármester nyitott minden olyan újításra, beruházásra, ami az itt élők javát, komfortérzetét, kényelmét szolgálja. Ebbe a sorba tökéletesen illeszkednek be a sóstógyógyfürdői fejlesztések (Nyíregyházi Állatpark, Sóstói Múzeumfalu, Aquarius Élményfürdő), melyek az elmúlt években vonzották a turistákat. Két 4 csillagos szálloda is megépült, a vendégéjszakák száma pedig csak azért nem volt ettől is nagyobb, mert a Covid-helyzet miatt kényszerszünetet kellett elrendelni. A Pangea Hotel és a Nyíregyházi Állatpark éves szinten ér el komoly eredményeket nemzetközi vagy országos összevetésben, és ez érthetően tovább inspirálja az üzemeltetőit is.



Rendszeresen hangsúlyozza, hogy családbarát kormány államtitkára.

Magyarország kormányára tökéletesen illik a családbarát jelző. Nem csupán azért, mert jól hangzik, hanem minden intézkedés ezt erősíti. Az egyedülálló családi adó-visszatérítés révén közel 2 millió szülőt tudunk valóban hatékonyan segíteni. Országos összevetésben több mint 600 milliárd forintot lehet visszaadni a gyermeket nevelő szülők részére. Erre azért nyílt lehetőség, mert a kormány jól kezelte a válságot, és a gazdaság újraindítása sikeres volt. Magyarország Európában az elsők között haladta meg a járvány előtti gazdasági teljesítményét, tavaly 6,4 százalékkal emelkedhetett a bruttó hazai termék, és az idén is jóval 5 százalék feletti bővülés várható. Túlzás nélkül állítható, hogy az adó-visszatérítés történelmi jelentőségű lépés, hiszen soha egyetlen kormány sem hagyott ekkora összeget a családoknál.



A gyermekvédelem hasonlóképpen fontos téma, hiszen egy ország, nemzet jövője mindig a felnövekvő generációkon múlik.

Ezért elengedhetetlen, hogy minden segítséget megadjunk a fejlődésükhöz és megóvjuk őket a negatív hatásoktól. A gyermeknevelésnek vannak olyan kérdései, amik a szülők hatáskörébe tartoznak. Mivel egyre képtelenebb, ijesztőbb hírek és folyamatok érkeznek e téren Nyugat-Európából, a kormány nemzeti konzultációban kérdezte meg a magyarokat, mit gondolnak a gyerekeket fenyegető agresszív szexuális propagandáról, és a megerősítést követően népszavazást tartanak majd e fontos kérdésekben – Európában elsőként. A saját gyermekeink jövőjéről mi vagyunk hivatottak dönteni, nem más kormányok, az unió, vagy akár kétes hátterű civil szervezetek. Nem lehet megengedni, hogy a szülők megkérdezése nélkül óvodai, iskolai oktatás részévé tegyenek bármilyen kétes, a gyermekek egészséges fejlődését befolyásoló, azt veszélyeztetni képes nézeteket. A vita itt egyértelműen arról szól, hogy ki dönt arról, hogyan neveljük a gyermekeinket. Az álláspontunk egyértelmű: a gyermek szexuális nevelése kizárólag a szülő dolga és joga. Éppen ezért az agresszív LMBTQ-propagandától meg kell védeni a gyermekeinket, ezt valljuk és ezért dolgozunk.



A minimálbér 200 ezer, míg a bérminimum 260 ezer forintra emelése is sokaknak jelent pozitív változást az életükben.

Ez 20 százalékos növekedést jelent, és több mint egymillió foglalkoztatottat érint, és itt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nyíregyházán is. Január elsejétől életbe lépett a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége, ami azokat a fiatalokat is érinti, akik diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát. A fiatalok szja-mentessége, a 23 százalékos megtakarítás 280 ezer dolgozó fiatal számára jelenthet jelentős jövedelemtöbbletet minden hónapban, ez a választókerületemben mintegy 3 ezer fiatalt érinthet. A cél egyértelműen az, hogy a szülőföldjükön maradjanak. Mi az emberek tényleges és hathatós segítségében látjuk egy erős társadalom alapját, ahol hosszú távon lehet tervezni, és ahol van esély a növekedésre. Többek között ilyen kérdésekről lesz szó majd az áprilisi választások során, hogy visszatérünk-e a megszorítások időszakához, vagy tovább haladunk azon az úton, mely a jelenlegi stabilitást biztosítja, és folytatjuk azt az építkezést, ami az elmúlt 12 esztendőben előre vitte az országot.



Dr. Szabó Tünde a Kelet-Magyarország szerkesztőségében elmondta: bárhol járt a világban, mindig nyíregyházi lány volt, és az is marad

Fotó: Sipeki Péter

Magyarország kormányára tökéletesen illik a családbarát jelző Dr. Szabó Tünde