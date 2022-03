Dolgoztak a daruk, suhogtak a kalapácsok, miközben személyesen győződött meg dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő és dr. Kovács Ferenc polgármester pénteken délelőtt arról, hogy jó ütemben halad „A Jégkorszak Interaktív Állatbemutató” elnevezésű projekt I. ütemének kivitelezése a Nyíregyházi Állatparkban. A főépület szerkezete elérte a legmagasabb pontját, ennek apropóján tartottak helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatót, ahol Gajdos László igazgató kalauzolta a vendégeket.

A három a magyar igazság jegyében ismét a nyíregyházi lett Európa legjobb állatkertje: 2015 és 2018 után újra az állatpark érdemelte ki a rangos elismerést, mégpedig az 500 ezer látogatószám alatti kategóriában. Mivel folyamatosak a fejlesztések, jó esély van arra, hogy kinőjék ezt a mezőnyt, és legközelebb már eggyel népesebb összevetésben érhetnek el sikereket.

– Ez egy komplex fejlesztési programsorozat: büszkék lehetünk többek között a Hotel Pangeára, a látogatócentrumra, az Andok-ösvényre, a Viktória-házra, az India-házra, a hópárduckifutóra. A Modern Városok Programban megvalósuló Jégkorszak Interaktív Állatbemutató olyan attrakció, aminek nincsen párja Magyarországon, de európai léptékkel is komoly a jelentősége – jegyezte meg dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

– A kormány olyan beruházásokat támogat, amelyekre ténylegesen azt lehet mondani, hogy jó helyre kerül az összeg. A háromszor is Európa legjobbjának választott Nyíregyházi Állatparkban törekednek az egyediségre. A Jégkorszak egy semmihez sem hasonlító újdonság lesz, amit ajánlok a családoknak, a látogatóknak. Én is kíváncsi vagyok rá – tette hozzá dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő.

Noha még március van, de már péntek délelőtt is sok érdeklődőt vonzott az évről-évre gyarapodó állatpark. A 35 hektáros terület további 2 hektárral bővül a Jégkorszak beruházással. Ennek az első üteme 2022 végére, a teljes egésze pedig 2024-re készülhet el. Ettől a következő években a látogatók számának növekedését várják, és így a háromévente odaítélt díjért legközelebb egy magasabb kategóriában is megmérkőzhet az állatpark az európai vetélytársaival.



– Ez az ország történetének legnagyobb vidéki állatkerti beruházása – fogalmazott Gajdos László igazgató. Örömmel nyugtázta, hogy tavaly csúcsot döntöttek: a pandémia miatt május 10-éig zárva voltak, és az állatparkhoz tartozó szállodák sem fogadtak vendéget, ám aztán fokozatosan megindult az érdeklődés, és a július és az augusztus rekordszámú vendéget hozott. Korábban soha nem látogattak el ennyien a nyári időszakban hozzájuk.

– A Jégkorszak Interaktív Állatbemutató közel egy esztendeje épül. Ha elkészül, több mint két hektáron szemléltetjük a sarkvidéki élővilágot – tette hozzá az igazgató.

Részletek hamarosan.