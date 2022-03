A lőtér különlegessége, hogy akár magas színvonalú versenyeknek is otthont adhat a jövőben. Szedlár János, Encsencs polgármestere arról is beszámolt, hogy a létesítmény civil kezdeményezéssel, uniós és hazai támogatással valósult meg, és méltóképpen folytathatja a település rangos lövészhagyományait. A rendezvényen jelen volt dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakcióvezetője is.