Ápolják a hagyományokat





A polgármester kiemelte: a civil egyesületeknek ma már rengeteg lehetősége van pályázni.





– Az Encsencsi Vadász, Íjász Egyesület 2014-ben alakult, és kiemelt célja, hogy az íjászatot és lövészetet népszerűsítse. A versenyzőink közül többen nyertek már országos bajnokságokat, sőt, európai és világbajnoki címek is kerültek az egyesületi vitrinbe. Településünkön nagy hagyományai voltak a lövészsportnak, régen nem volt olyan ünnepnap, hogy a lőtéren ne lett volna valamilyen rendezvény. A kikapcsolódás mellett akkoriban is rendkívül jó képességű lövészeink voltak, többen rangos hazai versenyeken is helyt álltak. Mintegy 15 hektáron lehet majd hódolni a lövészsportnak: koronglövészetre, kis és nagy kaliberű pisztolyos és nagy kaliberű puskás lövészetre is lesz lehetőség. Bízunk benne, hogy továbbvihetjük a régi hagyományokat – tekintett a jövőbe Szedlár János.





Gyorsan fejlődik a település





– Nagy öröm, hogy a civil közösség képes egy ilyen nagy beruházást megvalósítani – ezt már Seszták Oszkár mondta a jelenlévőknek. Kiemelte: helyben óriási igény volt a lőtérre a vadászok és a fiatalok részéről is.





– A honvédelmi nevelésre is nagy hangsúlyt fektet a kormányzat, amit szintén szolgál majd az új komplexum, nem is beszélve a már említett lövészhagyományokról – tette hozzá.





Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint a lőtér is jól példázza, hogy merni kell nagyot álmodni, hiszen az Encsencsi Vadász, Íjász Egyesület kitartása nélkül nem jöhetett volna létre a lőtér.





– Az elmúlt négy évben a településre mintegy 1,8 milliárd forint támogatás érkezett, melynek egy része a gazdálkodókhoz és vállalkozókhoz került, de 1 milliárdot az önkormányzat nyert el. A több mint 10 pályázatban megújult az iskola, az óvoda, továbbá fejlesztették a belvízelvezetést és szociális szolgálati lakásokat is kialakítottak – ismertette az eddigi eredményeket az országgyűlési képviselő, akitől azt is megtudtuk, Encsencs egyesületei is sikeresek a Magyar Falu Programban.





Megőrizni a helyi értékeket

Dr. Simicskó István a jelenlévőknek elmondta, a 21. század kihívásai mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a helyi értékek megőrzésére. – Az erős társadalomhoz erős szellemiségre és értékrendre van szükség. Az encsencsihez hasonló létesítmények támogatják a Honvédelmi Sportszövetség küldetését. Az országos programunk a fiatalok honvédelmi nevelését tűzte zászlajára, ezért építettük a honvédelmi sportközpontokat is. Az ifjúságnak ezek révén széles körű lehetősége lesz a mozgásra, beleértve a lövészetet, küzdősportokat, technikai sportokat. Az első három központ elkészült, ráadásul a legelsőt Újfehértón avattuk fel – tudatta a frakcióvezető.



A Honvédelmi Sportszövetség elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy állami programok mellett dicsérendő, hogy a helyi közösségek is jelentős fejlesztéseket valósítanak meg.



– Mindenki hozzátette a maga erejét, tudását a helyi közös értékhez, amivel az országot is erősítik. Akik ezt a lőteret használják majd, egy közösséget is építenek, amellett hogy fegyelmet és precizitást is tanulnak. E tulajdonságok, képességek mind-mind a jellemet erősítik – hangsúlyozta dr. Simicskó István.