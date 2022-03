Csaknem 7,5 milliárd forintot fordíthat 2028. február 29-éig a megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a gazdaság és a foglalkoztatás fejlesztésére. A nyertes TOP Plusz projekt részleteiről szerdán sajtótájékoztatón számoltak be a megyeházán.

– Ez nem az első, hanem a harmadik közös munkaügyi paktumprogramunk – emlékeztetett Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. A konzorcium vezetője elmondta, már 35 együttműködő partnerrel – cégekkel, nagyvállalatokkal, munkáltatói szervezetekkel – kötöttek együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy a projekt valamennyi célját a leghatékonyabban valósíthassák meg.

– Teljes körű társadalmi együttműködésre számítunk – hangsúlyozta az elnök.

– A gazdasági folyamatok nagyon kedvezően alakultak az elmúlt időszakban, de lehet még előrébb jutni. A foglalkoztatás ebben kulcskérdés, ám ennek alapja az erős gazdaság – fogalmazott Román István kormánymegbízott. A megyei kormányhivatal vezetője elmondta: a program nem csupán arra vállalkozott, hogy a foglalkoztatást növelje, a bővülését elősegítse, hanem ezzel párhuzamosan a gazdaság erősödéséhez is hozzá kíván járulni.

– Az elmúlt években – a covidos-időszakban tapasztalható megingást leszámítva – folyamatosan javult a megye foglalkoztatási helyzete, egyre több olyan család van, ahol munkából tudnak megélni. Az elmúlt 10-12 évben azt mondhattuk, hogy az országos átlaghoz képest is magas a munkanélküliség, most a megye egyes térségeiben az országos átlagnak megfelelő, vagy attól is jobb a helyzet. A paktumprogram célja, hogy ez az irány tartható legyen és minél több ember helyezkedjen el az elsődleges munkaerőpiacon, s munkáért bért kapjon. Jelenleg a megye munkaerőpiaci képe rendkívül változatos, egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány is.

A közös program abban a tekintetben is újdonság, hogy komoly erőket fordítanak a munkaerő felkutatására, azokat szeretnék megtalálni, akik még bevonhatóak a foglalkoztatásba, akik értékes tudással rendelkeznek. – Ennek érdekében kompetencia-méréseket is végeznek majd a munkatársaink. A megtalálásuk hatalmas kihívás, hiszen ezek az emberek nem szerepelnek nyilvántartásban, nem regisztráltak munkanélküliek, nem sokat tudunk róluk, azonban a gazdasági fejlődés miatt erre is nagy energiát kell fordítani – jegyezte meg a kormánymegbízott. Azt szeretnék, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki, amelyben a munkaügyi szolgáltató a legpontosabb információkat adja a munkáltatónak arról, hogy a munkavállaló milyen képességekkel, készségekkel és képesítésekkel rendelkezik.

A 7,5 milliárd forintos uniós program része a bértámogatás, ami a tervek szerint mintegy 3000 ember támogatott foglalkoztatásához járul majd hozzá. A projekt lehetőséget ad, hogy aki szeretne, az vállalkozóvá válhasson, tartalmazza a mobilitási, azaz az utazási- és lakhatási támogatást is. Látják, hogy ez utóbbi mennyire felértékelődött, a megye foglalkoztatási központjaiba – Nyíregyházára, Kisvárdára, Mátészalkára, Nyírbátorba – sok dolgozó 60-70 kilométerről jár be, s az utaztatásukat meg kell szervezni. A programmal szeretnének hozzájárulni a célcsoportok képzéséhez is, mert a képzési programokra, egyéb innovatív, mobil támogatásokra, célcsoportoknak nyújtott szolgáltatásokra sokkal nagyobb szükség van mint az egyszerű, már bevált munkaügyi programokra – hangzott el a sajtótájékoztatón.

– Szinte minden ágazatban jellemző a munkaerő-hiány – mondta lapunk kérdésére dr. Nagy Ervin, a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője. A kétkezi, szakképesítést nem igénylő területekről, valamint a szakképzett, digitális kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztatók részéről egyaránt kapunk jelzést a munkaerőigényre.KM

