– A gyűjtőponton a beérkezett adományokat átvesszük, szortírozzuk és a környező településeknek a szükségleteknek megfelelően továbbadjuk. Átmeneti szálláshelyeket is biztosítunk az ukrajnai menekültek számára – erősíti meg Muhari Zoltán polgármester a közösségi médiában is posztolt felhívást, melyben kéréseket is megfogalmaztak a panyolaiak. A vállalt feladataik folytatásához várják újabb – lehetőleg angolul is beszélő – önkéntesek jelentkezését, akiknek szállást és ellátást is biztosítanak.





Konkrét kérések



– Önkénteseink jelenleg is vannak, ám 3-5 nap elteltével cserélődnek, hiszen nem egyformán tudnak időt szakítani a segítségnyújtásra – mondta lapunknak Muhari Zoltán. A a tárgyi adományokkal kapcsolatban hozzátette: – Rengeteg tárgyi adomány érkezik munkahelyi közösségektől, magán­emberektől. A felajánlásokról az ország majd’ minden részéből kapunk értesítéseket a +36-20/955-0881-as telefonszámunkon.

Ugyanide futnak be a segítséget igénylő konkrét kérések is, mire van szükségük a menekülteket fogadó szervezeteknek, családoknak. Ennek megfelelően szortírozzuk, állítjuk össze éjszakai ügyeletet is tartó gyűjtőpontunkon a csomagokat. Büszkén mondhatom, hogy a karitatív tevékenységünket rendezett körülmények között, fegyelmezetten végezzük – tette hozzá a polgármester. Az önkormányzat elkülönített számlaszámára (68800147-11070894) is várják a pénzadományokat „Háborús menekültek megsegítésére” közlemény kíséretében. KM



Borítókép: Muhari Zoltán az adományokkal teli közösségi házban | Fotó: Pusztai Sándor