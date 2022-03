Bő két hete, hogy az ukrán–magyar határon gurulós bőröndök, babakocsik koptatják az utakat. Az orosz–ukrán háború miatt több százezer ember sorsa változott meg egyik pillanatról a másikra, menekülniük kell. Azok is útnak erednek, akiktől száz kilométernyi távolságra dúl a háború, mondván, nem várják meg, míg elérik a lövések otthonaikat.



Mint arról korábban beszámoltunk, a barabási művelődési házban a Katolikus Karitász munkatársai fogadják a menekülteket, ellátják őket étellel, itallal, és segítik továbbjutásuk vagy ideiglenes elhelyezésük megszervezését. Járva-kelve a barabási ponton „pihenő” emberek között, egyfolytában az jár a fejünkben, vajon mi mehet végbe a lelkükben, van-e hová menniük, van-e alternatívájuk egy új életre.



A menekültek egy része Nyugat-Európa országaiba indul vagy a világ még távolabbi pontjaira, több ezer kilométeres útnak vágnak neki.



Julia tízéves kisfiával Kijevből érkezett, a barabási segítségpontról busz vitte őket Budapestre, ahonnan az első izraeli repülőjárattal rokonaikhoz utaztak tovább.



Van, aki megy, van, aki marad



– Mi még ki tudtunk jönni Kijevből az ostrom előtt úgy, hogy lövéseket sem hallottunk. Volt, aki busszal, mások gyalogosan menekültek el ­– mesélte az asszony, s rögtön hozzá is tette, egy jó ideig biztos, hogy nem mennek vissza Ukrajnában. Az izraeli rokonoknál maradnak, s ott szeretnének letelepedni.



Julia abból a szempontból is szerencsés volt, hogy mindössze néhány órát várakozott a segítségponton, még aznap továbbállhatott, ám sokan az éjszaka kellős közepén lépik át a határt, sokórás várakozás után, kimerülten.



Ottjártunkkor mindenki ukránul beszélt, Belső-Ukrajna területén más nyelvet alig használnak, így a kommunikációban a tolmácsok segítettek, s ha épp mindegyikük elfoglalt volt, korunk modern technikai eszközei segítettek a nyelvi akadályok leküzdésében.



Megismertünk egy fiatal anyukát, Katherinát, aki kisfiaival Dnyipróból indult el, a település Kijevtől délkeletre fekszik, az orosz offenzíva egyik célpontja most is. Az asszony férje nem léphetett át a határon. A gyerekek egész jól viselték a hosszú, nyomasztó utat, mondta Kathe­rina. – Tulajdonképpen az nyugtatta meg őket, hogy lesz hová mennünk. A nagymamájuk Zalaegerszegen él, hozzá szeretnénk költözni. Remélem, ha rendeződik a háborús helyzet, a férjem is átjöhet. Addig is a mamánál fogok dolgozni a földeken. Valamiből meg kell élnünk... Később sem szeretnék visszamenni Ukrajnába, ha megszokják a gyerekek az új otthonukat, nem költözünk – mondta határozottan az asszony, s megjegyezte: „Csupa jó embert ismertem meg a segítségponton, kedvesek hozzánk, nagyon köszönök mindent.”



Jobb életre vágynak



A Katolikus Karitász nyíregyházi csoportja tizenhét gyermeket és négy felnőttet helyezett el a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház régi plébániaépületének két lakásában.



Máté Ilona 11 gyerekkel menekült el Tiszabökényből. Külön él férjétől, egyedül neveli gyerekeit, azt mondta: nem akar visszatérni a „nincsbe”. Mint fogalmazott, nem éltek rózsás körülmények között Kárpátalján. Egy baromfi-feldolgozó üzemben kereste a kenyérrevalót, hozzászokott a munkához, ha itt maradnak, szeretne mihamarabb elhelyezkedni, mert várandós lányát is ő tartja el. – Köszönjük, hogy meghúzhatjuk magunkat a segélyszervezetnél, kapunk élelmet, ruhákat, remélem, segítenek, hogy munkába is állhassak. A gyerekeket be szeretném íratni óvodába, iskolába. Hátha jobb lehetőségeink lennének Magyarországon, mint odaát voltak – mondta az asszony.



A lépcsőház másik lakásában – ami szintén az egyház tulajdona – egy másik családot is befogadtak. Ők hangsúlyozták, hogy ideiglenesen maradnak Magyarországon.



– Tetszik tudni – kezdte Zita –, ennyi évesen már nem szeretnék mindent újra kezdeni, ha egyszer béke lesz, hazamegyünk – mondta szűkszavúan az ötvenhez közeli többgyerekes asszony. Megtudtuk, a családok valóban egy kis pakkal érkeztek, sem meleg ruha, sem időjárásnak megfelelő cipő nem volt a lábukon. A nyíregyházi szálláshelyen kaptak ruhaneműket, főzhetnek maguknak, a hűtőszekrényt megpakolták élelemmel, a fürdőszobában tisztálkodhatnak, moshatnak magukra. Ottjártunkkor pedig az egyik nyíregyházi multinacionális cég is adományokkal lepte meg őket. KO



Julia és David buszra vártak Barabáson

Fotó: Pusztai Sándor

Máté Ilona gyerekeivel és a karitász munkatársaival Nyíregyházán



Katherina és gyermekei Zalaegerszegre készültek

Fotó: Pusztai Sándor