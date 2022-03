– Csak a Jóisten tudja, hogy ennek mikor lesz vége, mert ember ennek meg nem mondhatója – szakad ki a mondat Bélából, szemével egy pontot fixíroz a falon. – Azt akartam, hogy a feleségem, a gyerekeim biztonságban legyenek. Egyre komolyabb Ukrajnában a helyzet, féltettem őket – magyarázza az édesapa, miért indultak útnak a munkácsi járásból, s hagytak mindent maguk mögött. Csak a legfontosabb irataikat, s néhány dolgot pakoltak össze. – Úgy voltam vele, jobb előbb, mint később indulni, amikor már talán késő lesz. Nem akartam, hogy átéljék a rettenetet – néz a gyermekeire a 35 éves férfi, aki nem tudja, mi lesz velük. Nincsenek itt rokonaik, ismerőseik, ők csak élni akarnak, békében, nyugalomban.

Bizakodnak a békében



– Sose gondoltam, hogy eljövök Magyarországra, hogy menekülnünk kell az otthonunkból – mondja a 33 éves Oxana, és ő is a gyermekeikre pillant. A legkisebb mindössze 5 hónapos, a kölcsön kapott babakocsiban alszik, a két nagyobb lány szorgoskodik, ebéd előtt feltörlik a vásárosnaményi művelődési központ felső szintjén a linóleumot.

– Most ezt tudjuk tenni. Elmondhatatlanul hálásak vagyunk, hogy itt befogadtak minket, meleg van, ételt, szállást kaptunk. Csoda, hogy itt lehetünk, hogy a gyerekekre tekintettel átengedték a férjemet is a határon. Nagyon jó lenne, ha valami munkát vállalhatna, hogy gondoskodni tudjunk rólunk, s nem lennék rászorulva a segítségre – érzékenyül el az édesanya, a legördülő könnycseppben benne van, hogy ugyan nincs semmijük, de együtt vannak. Aggódnak az otthon maradt családtagokért, bizakodnak a békében, hogy majd haza tudnak térni, de ebben a percben ez oly távolinak tűnik. A matracokon a gyerekek együtt játszanak, hamarosan pedig megérkezik a meleg ebéd, s asztalhoz ülnek.

Forrás:



– Az egyik fiam otthon maradt, ott van, ahol bombáznak,. Harkovban, a háborúban. Pincékbe bujkálnak, hogy túléljék, talán nincs is mit enniük – ezt már Magdus meséli, aki egy kisebb teremben kapott a családjával helyet. A beregszászi járásból érkeztek még pénteken, s a két unokájával – a kisebbik mindössze 10 hónapos–, férjével, fiával és menyével arra várnak, hogy elindulhassanak a Balaton mellé, ahol szállást kapnak.

– Nem gondoltuk, hogy tényleg háború lesz. Borzasztó volt egyik pillanatról a másikra mindent otthagyni. Rengetegen indultak útnak – csatlakozik a beszélgetésbe Józsi. A férj is úgy véli, megjósolni sem lehet, hogy meddig tart és hogyan ér véget ez a háború, ami elől hazánkba menekültek.

Szállás a fürdőben is



– Senkit sem rakunk ki az utcára – hangsúlyozza Iványi Tamás, a művelődési központ igazgatója. Itt az ideiglenes szálláshelyen 35 menekültet tudnak fogadni, de ha kell, lesz hely még egy-egy embernek, családnak. Vásárosnaményban jártunk kedden, s a város polgármestere, Filep Sándor kalauzolt minket végig. Útközben arról mesélt, hogy a Szilva Wellness és Termálfürdőben is vannak szobák, ahol ugyancsak ideiglenes szállást alakítottak ki.

– Példaértékű az az összefogás, ahogy a településeink mindent megtesznek a határ túloldaláról érkezőkért – hangsúlyozza a városvezető, akivel elmegyünk az adománygyűjtő pontba is, ahová folyamatosan érkeznek a felajánlások. S hogy az egész ország összefogott bizonyítja, hétfőn Nógrádból, kedden Jász-Nagykun-Szolnok megyéből hoztak adományokat, ottjártunkkor pedig Vitányi István országgyűlési képviselő és Berettyóújfalu polgármestere, Muraközi István érkezett meg egy kisteherautónyi rakománnyal, amiben a párnától a tartós élelmiszerig minden volt. Itt raktározzák azokat a felajánlásokat, amelyeket kimondottan a határon túli településeknek küldenek, azonban a kiszállítás nem egyszerű, keresik a lehetőségeket, hogy azoknak jusson, akiknek valóban szánták.

Találkozunk Baracsi Endrével is, a megyei közgyűlés alelnöke is a példaértékű összefogásról beszél, ahogy a civil és humanitárius szervezetek, egyházak, önkormányzatok, magánemberek és vállalkozások is segíteni akarnak. – Szerdán a megyei önkormányzat adományt visz Kárpátaljára a testvérmegyénkbe – teszi hozzá az alelnök.

Gyűjtőhelyre érkeznek

Vásárosnaményban nem csak ideiglenes szállást adnak a hazánkba érkezőknek, hanem Gergelyiugornyán működik az egyik ideiglenes menekült gyűjtőhely, ahol a megyei rendőr-főkapitányság, a készenléti rendőrség, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a katasztrófavédelem szakemberei dolgoznak, s itt van az egészségügyi pont is.

A határról szervezetten, buszokkal hozzák ide az Ukrajnából érkezőket, de a menekültstátuszért folyamodók csak innen mehetnek tovább. Először átesnek a kötelező orvosi vizsgálaton, ezután megnézik az irataikat, ha nincsenek a dokumentumaik rendben, akkor itt ezt is elintézhetik. Ezt követően tovább szállítják őket az ideiglenes-, illetve a felajánlott szálláshelyekre, vagy vasútállomásokra, hogy eljussanak az úti céljukhoz.



– Azt látjuk, hogy a menekültek 90 százaléka tudja, hová megy tovább. Volt, akikért Franciaországból, másokért Német- vagy Csehországból utaztak ide – mondja a tapasztalatokról Filep Sándor, s hozzáteszi: háborús helyzetben mindannyiunk kötelessége segíteni a bajba jutottakon és ez példaértékű Magyarországon.