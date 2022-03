Tiszalök várossá válásának harmincadik évfordulóját ünnepelték pénteken a városháza dísztermében, a jeles eseményre meghívást kapott a településhez ezer szállal kötődő dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter is.

A megjelenteket elsőként Gömze Sándor köszöntötte, aki 2007 óta vezeti a várost.

- Ünneplünk, hiszen harminc éve lett város Tiszalök – kezdte köszöntőjét a polgármester, aki szerint egy ilyen rendezvényen nem elég csak az elmúlt három évtizedről beszélni, hanem illik szólni az 1992 előtti időszakról is. Gömze Sándor megköszönte az elődei, a korábbi tanácselnökök, polgármesterek áldozatos munkáját is.

- Mindannyian azért dolgoztunk, és dolgozunk továbbra is, hogy Tiszalök előre haladjon. Én 2007-ben vehettem át a város irányítását. Az első pár év nehéz volt: csak 2014-re jutottunk el odáig, hogy úgy tudtam lefeküdni, hogy nem azon kellett izgulnom, mire kelek fel másnap, mit fognak lekapcsolni vagy tudunk-e bért fizetni - idézte fel Gömze Sándor, aki szerint mára a kis- és közepes vállalkozásoknak, valamint a nagyobb foglalkoztatóknak köszönhetően eljutottak oda, hogy erős településsé vált Tiszalök.

- Van még teendő, hiszen itt kell tudnunk tartani a fiatalokat, az oktatás, az egészségügy területén ki kell elégíteni az emberek igényeit és gondoskodnunk kell az idősekről is. Azért dolgozunk, hogy érdemes legyen itt télni – húzta alá a polgármester, aki emlékeztette a hallgatóságot arra az időszakra is, mikor mindenki szabadulni akart a tiszalöki nyaralójától, most viszont olyan érdeklődés tapasztalható a piacon, hogy aranyáron lehet értékesíteni azokat.

A város polgármestere elmondta, igyekeznek a helyi cégeknek a nagy pályázati dömpingben irányt mutatni.

- A turisztika területén is megpezsdült az élet, ezt szinten kell tartani, illetve kihasználni ezt a lehetőséget – tekintett előre Gömze Sándor.

Tiszalök jelenlegi polgármestere után a város korábbi vezetői, így Kovács Gábor és Drótos Vince idézték fel azokat az éveket, amikor az ő kezükben volt az irányítás.

Baracsi Endre a megyei önkormányzat gratulációját tolmácsolta a pénteki ünnepségen. A megyei közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, fontos egy település népességmegtartó ereje, de ugyanilyen lényeges, hogy egy város rendelkezik-e a képességmegtartó népességgel.

- Fontos, hogy a településen élők fejlesztik-e magukat, ezáltal fejlődik-e a város. Egy megye falvakból, városokból épül fel, ezek a települések pedig saját identitással rendelkeznek. Örülök, hogy ennek az ünnepnek a részese lehetek – zárta Baracsi Endre.