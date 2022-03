– Mi a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiumban nem katonákat akarunk képezni, mi a hazafias honvédelmi nevelés eszméit szeretnénk a fiatalokba plántálni. Ők utána eldöntik, hogy katonaként folytatják-e életüket, vagy az ország javát másként kívánják szolgálni – így fogalmazott Benkő Tibor honvédelmi miniszter augusztusban, a nyíregyházi kollégium ünnepi átadóünnepségén. Az azóta eltelt fél évben elindult a fiatalok képzése, mi pedig utánajártunk, mekkora az érdeklődés a honvédelem iránt az ifjúság részéről, és milyen lehetőségeket kínál a kollégium.

Óriási az érdeklődés

Horváth András alezredes, a kollégium vezetője lapunknak elmondta, a nyíregyházi intézmény a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium telephelye, ha úgy tetszik, tagintézménye.

– Az érdeklődést jól mutatja, hogy a debreceni intézményben, szinte folyamatosan legalább hat-hétszeres a túljelentkezés, s ez nem lesz másként az aktuális felvételi időszakban sem. Nekünk, mivel kollégiumi elhelyezést biztosítunk, más oktatási intézményekből kerülnek ki a növendékeink. Erre való a Honvéd Kadét Program, amit az iskola adott katonai szervezetekkel köt meg. Nyíregyházán ilyen a Vasvári Pál Gimnázium, az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az Abigél Többcélú Intézmény, illetve a Vásárhelyi Pál Technikum. Mi az ezen iskolákba járó fiatalok mellett bármelyik oktatási egységből szívesen várjuk a középiskolásokat – tudtuk meg a kollégiumvezetőtől, aki hozzátette: hét iskolából érkeztek hozzájuk a növendékek.

– Ez a sokféleség komplex feladatot ad nekünk: a kollégisták napirendjét össze kell hangolnunk az iskolai órarendekkel, és az iskolatípusok is eltérőek. Az első évben 25 diákkal indultunk, az idén azonban megkettőznénk a létszámot. Az Abigélben közismereti tárgyként tanulják a honvédelmi alapismereteket, a Vasváriban és az Eötvösben szeptember elsejétől vezetik be a tárgyat.

– A Vásárhelyiben más az helyzet, ott kilencedik és tizedik évfolyamon tanórán kívül sajátíthatják el ezeket az ismereteket a diákok, majd az utolsó két évben közismereti tárgyként tanulhatnak, és érettségizhetnek a tárgyból. Az érettségire a más iskolákból érkezőknek is lesz lehetőségük, biztosítjuk nekik, hogy a partnerintézményekben tanulhassák a honvédelmi alapismereteket – részletezte az alezredes.

Kiemelte, a honvéd kollégiumban nem kiképzést kapnak a diákok, mivel nem kötelező a katonai hivatást választaniuk.

Megismerhetik a honvédséget

– Az átadáskor a honvédelmi miniszter, Benkő Tibor is hangsúlyozta, hogy a cél a pályaorientáció. A négy év alatt a növendékek megismerhetik, hogyan működik a honvédség, milyen előnyei vannak a hivatásnak. Gyakorlati oktatás is van, melynek keretében a növendékek megtanulják a túlélési és tájékozódási ismereteket, és ezt a tudást akár a civil életben is kamatoztathatják. Kötelező a kollégiumban a szilencium, valamint az angol nyelv tanulása is napi egy órában, és a szabadidejüket is hasznos, szervezett programokkal tölthetik. Ez lehet múzeumi látogatás vagy egyéb építő jellegű tevékenység. A katonai pályát választók a későbbiekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, vagy az MH Altiszti Akadémián tanulhatnak tovább, a tanulmányi eredményeiktől függően.

– Büszkén mondhatom, a 18 növendékből nyolcnak 4,51 fölötti az átlaga, a teljes kollégiumé pedig 4,2 fölött van. A növendékek tanulását kiemelten támogatjuk, ugyanis bár a kollégium pluszelfoglaltságot jelent nekik, nem engedhetjük meg, hogy romoljon a tanulmányi eredményük – hangsúlyozta Horváth András alezredes, akitől azt is megtudtuk, a nyíregyházi kollégisták 3,5-3,99 közötti átlag esetén 16 ezer, 4-4,49 között 32 ezer, míg 4,5-ös átlag felett 48 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak.

Azok a diákok, akik érdeklődnek a honvédelem iránt, a jelentkezéshez szükséges információkat megtalálják a kollégium Facebook-oldalán, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium weboldalán, továbbá minden hónap első és harmadik péntekén nyílt napokat is tartanak a honvéd kollégiumban.