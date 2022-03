1972. március 19., vasárnap

Hullámvasút is lesz a sóstói vidámparkban

Arról, hogy szükség van Nyíregyházán az ifjúsági és vidámparkra, már évekkel ezelőtt döntöttek, különböző tervek is készültek. Az építkezésekkel azonban csak az idén lép a gyakorlati megvalósulás útjára.

Az ifjúsági park szerves egységet képez a leendő vidámparkkal, terveik is együtt készültek. Nyolchektáros területet jelölt ki a tanács az ifjúsági és vidámpark céljára Sóstón. A városból az új erdei műúton Sóstó felé haladva az út jobb oldalán az átrakó kisvasúti vágányok előtti erdős rész ad majd otthont az új létesítményeknek. Egy hektár az ifjúsági park területe, hét pedig a vidámparké.

Már itt el kell mondanunk: az első engedélyekben is az szerepel, hogy a fákat csak a tánctér és a leendő főépület helyén szabad kiirtani, a létesítmények elhelyezésénél alapvető követelmény az erdő fáinak megóvása.

Az ifjúsági park fő része a tánctér és a körülötte arénaszerűen elhelyezkedő, körkörös szintekkel kialakított nézőtér, amelyen közlekedési sávokat és a nézők, vendégek számára asztalokat helyeznek el. A zenekari pódium és a presszó terasza fedett lesz.

A tervezők javasolták, hogy építsenek minigolf pályákat is az ifjúsági parkban. Ajánlják azt is, hogy a rendelkezésre álló terület leghosszabb szélén helyezzék el az úttörő közlekedési parkot és az úttörővasutat, amely ingajáratban közlekedne a két végállomás között. A park területét sétányok hálózzák be.

Az egymás mellett elhelyezkedő ifjúsági és vidámparkot külön bejárattal tervezik, a két létesítményt közös vendéglátóegység kapcsolná össze.

A vidámparkról ezt írják a tervezők: olyan játéküzemet kívánnak telepíteni, hogy ott korra és nemre való tekintet nélkül jól érezze magát a város kikapcsolódni kívánó lakossága és a vendégek.

A vidámpark létesítése sokba kerül, már a jelenlegi terv is körülbelül 10-15 évi folyamatos fejlesztési lehetőséggel számol. Lesz elvarázsolt kastély, óriáskerék, dodgem, játéksor, karikadobáló, játékterem, autóforgó, futópálya, gokart, céllövölde, átforduló hajóhinta, láncos forgó, kerékpárforgó, horgászat, erőmérő, hullámforgó, hullámvasút, vízisikló, repülő, szellemvasút, úttörővasút. Ez a felsorolás is sejteti: minden korosztály bőven találhat majd magának elfoglaltságot a vidámparkban. Viszont utal arra is: hogy hullámvasutat, vízisiklót és még néhány más építményt, szerkezetet a magas árak miatt az első években nem szerelhetnek be.

Az ifjúsági park azonban már az idén megvalósulhat, a város fiatalsága birtokba veheti, s mellette néhány éven belül kibontakozhat a vidámpark is.