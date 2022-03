Régi álma vált valóra a településnek azzal, hogy rendbe tették, ligetesítették a Péter-tó környékét, ahol két új, modern játszóteret alakítottak ki, 15 ezer négyzetméter zöldfelület öleli körbe az új sportcsarnokot, a tó körül mintegy 1000 négyzetméter futópályát is kialakítottak. A beruházást csütörtökön adták át. A csarnokot a Tamási Áron Római Katolikus Általános Iskola diákjai birtokba is vették, sőt az ünnepségen színvonalas műsorokkal mutatkoztak be. A tornacsarnokban többféle sportág űzhető, s a város lakói is használhatják majd. Mivel a sportlétesítményben elsősorban az egyházi fenntartásban működő iskola diákjai fognak mozogni, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vállalta fel az épület fenntartását.

Ajak komplex városfejlesztési programjának egyik fontos épületét adták át csütörtökön. Miután Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke megáldotta a tornacsarnokot, a Tamási Áron Katolikus Általános Iskola diákjai birtokba is vették az épületet, s színvonalas produkciókkal mutatkoztak be. Az úgynevezett 'C' típusú tornacsarnokot a mai kor igényeinek megfelelően alakították ki, ahol az iskolás diákok mellett a városlakók is mozoghatnak majd. Mivel elsősorban a sportlétesítményt az egyházi fenntartásban működő, a csarnokkal szemközt elhelyezkedő iskola tanulói használják majd, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vállalta az épület üzemeltetését. – Büszke lehet Ajak az új városközpontjára – mondta dr. Ragány Adrienn polgármester a vendégek köszöntését követően, majd részletesen ismertette az 1 milliárd 279 millió értékű projektet. Megtudtuk, régi álma vált valóra a településnek azzal, hogy rendbe tették, ligetesítették a Péter-tó környékét, ahol két új, modern játszóteret építettek, új utakat, sétányokat alakítottak ki. Egy kellemes, zöld ligetet hoztak létre a város szívében, ahol a családok sportolhatnak, nagyokat sétálhatnak. – Összesen 15 ezer négyzetméter zöldfelület öleli körbe az új tornacsarnokot, valamint a tó körül mintegy 1000 négyzetméter futópályát is kialakítottunk – fűzte hozzá a polgármester, s megköszönte a tervezők, kivitelezők munkáját, hozzátéve, hogy ez a nagy horderejű projekt a város előző polgármestereinek is köszönhető. Végezetül a diákoknak, városlakóknak a sportoláshoz kedvet, jó egészséget kívánt, és békét mindenkinek, utalva a szomszédos országban dúló háborúra. Az átadóünnepségen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett. Egy kivételesen igényesen megtervezett és kivitelezett, modern épületnek nevezte a csarnokot. Arra kérte a diákokat, hogy sokat sportoljanak benne, használják élményekkel teli közösségi programokra, s vigyázzanak az állagára, őrizzék meg az utánuk következő nemzedék javára.

Forrás: Pusztai Sándor

– Építkezni nagyon nehéz, pusztítani, rombolni nagyon gyorsan lehet mind lelkeket, nemzeteket, városokat. S, lehet máshogy is pusztítani. Azzal is, ha a kistelepülések háttérbe szorulnak, ahogyan 2010 előtt háttérbe is szorultak, iskolákat zártak be, településeket fosztottak meg attól, hogy iskolájuk legyen. Emellett mind az önkormányzati, mind az egyházi iskolák felújítása is elmaradt. Építeni gondos tervezéssel lehet, ahogyan az elmúlt évtizedben, amely mondhatni száz év legnagyobb köznevelési beruházásait hozta el, s ez kiemelkedő. Ebből az építkezésből az egyházak is kivették részüket, az utóbbi 11 évben mintegy 500 egyházi fenntartásban működő köznevelési intézmény újult meg vagy épült fel országszerte, 360 óvoda és iskola újult meg, közel 200 épült meg vagy építése tart. Minden ilyen beruházás egy-egy közösséget, a kereszténységet, s a nemzetet is erősíti – mondta Soltész Miklós államtitkár, majd megköszönte az ajakiaknak, hogy segítik az Ukrajnából menekülőket, Ajakon is befogadtak családokat. II. János Pál pápa szavait idézte a szomszédos országban dúló háborúhoz kapcsolódóan dr. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője. „Ne féljetek" – hangzott az idézet, melyből megannyi ember merített erőt annak idején, s most is meríthetnek belőle azok, akik elhagyni kényszerülnek otthonukat, látják a pusztítást. A beruházáshoz kapcsolódóan örömét fejezte ki, s kiemelte: – ez a tornacsarnok az egyetlen olyan fedett hely a városban ahol egy nagy rendezvényen 300-400 ember is elfér, egy olyan fejlesztés, amiben örömüket lelki az emberek. A csarnok akár 10-féle sportág űzésére is könnyen átrendezhető, a környékén pedig a város apraja-nagyja töltheti el szabadidejét – jegyezte meg a képviselő. Egy tornacsarnok átadásán a foci kötelező elem, a kezdőcsapatot az általános iskolások alkották, s az első négy 11-est az államtitkár, az országgyűlési képviselő, püspök atya és a polgármester asszony rúgták, ám mind a négy lövést kivédte a kapus.