A város jövője szempontjából óriási jelentőségük van azoknak a közlekedést érintő fejlesztéseknek, melyeket kedden jelentett be dr. Kovács Ferenc. A megyeszékhely polgármestere elmondta: megkezdődik a 4-es számú főút Debrecen-Nyíregyháza közötti szakasz 2x2 sávosításának tervezése, elkészültek az intermodális csomópont engedélyes tervdokumentációi, és a 2. ütemmel tovább folytatódik az ötmilliárd forintos útépítési program.



– Az intermodális csomópont összekapcsolja a közlekedési szolgáltatásokat, a beruházás részeként felújítják a vasútállomást, az aluljárót átépítik, a peronokat megemelik. Új buszpályaudvar épül az állomás épülete mellé, a parkolási gondokat pedig mélygarázs oldja meg – mondta a polgármester, aki az útfejlesztésről elmondta: az idén 27 utcát aszfaltoznak le, hamarosan elkezdődnek a munkálatok a Sátor, a Meggy és a Gömbfa utcákban. Teljesen megújul a Szent István, a Szarvas és a Széchenyi utca, előbbi augusztusra készül el, utóbbiakkal októberre végeznek.



Hatással van a gazdaságra



– Az úthálózat fejlesztése nagyon fontos, hiszen hatással van a gazdaságra, a turizmusra, a kultúrára és a sportra is – így fogalmazott dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, a megyeszékhely országgyűlési képviselője, és elmondta: az érintett településrészeken élők régi álma a földutak leaszfaltozása, ami a pályázati forrásoknak köszönhetően immár megvalósulhat. – Azzal, hogy Debrecent 2x2 sávon lehet majd elérni, a közlekedés gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb lesz, ez pedig hozzájárul az életminőség javításához – tette hozzá.



Dr. Vinnai Győző, Nyíregyháza országgyűlési képviselője azt mondta, a közlekedési infrastruktúra terén a város szintet lépett az elmúlt időszakban. – Olyan fejlesztések valósultak meg, amelyekre az itt élők évek, sőt, évtizedek óta várnak. Ilyen a nyugati elkerülő megépítése, ami tehermentesíti a város forgalmát, ilyenek a bokortanyákat érintő útépítések- és fejlesztések, de ilyen a Tokaji úti aluljáró megvalósítása is – ez utóbbi tervezése már elindult. – Ha megnő az út áteresztő-képessége, az jó hatással lesz a turizmusra is, mint ahogy a következő lépés, a 38-as számú főút szakaszos felújítása is – mondta a képviselő.