Ennyi sporthoz értő és sportért élő tollforgató, kamerás és mikrofonos még aligha volt Nyíregyházán. Nem véletlenül, mert a Magyar Sportújságírók Szövetsége megyeszékhelyünkön tartja hagyományos kongresszusát. A szövetség elnökségét szerkesztőségünk is vendégül látta, a programjuk délután a városháza dísztermében folytatódott.

– Nagy öröm számunkra, hogy városunkat választották kongresszusuk helyszíneként. Indokolt is volt, hiszen az elmúlt nyolc-tíz évben Nyíregyháza a sport területén olyat fejlődött, ami az önök figyelmét is felkeltette – mondta köszöntőjében dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

A sportos Nyíregyháza

– Számomra is nagy megtiszteltetés, hogy ennyi sportújságírót köszönthetünk városunkban – vette át a szót dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. – Az ideérkezők láthatják a fejlődést, és azt az elkötelezettséget, amely alapján kijelenthető, hogy Nyíregyháza valóban egy sportos város.

Dr. Szabó Tünde hozzáfűzte: nemcsak a sport, hanem a kultúra, az egészségügy és az oktatás területén is jelentős fejlesztések voltak a városban, ahol szinte minden sportág megtalálta az otthonát.

A sportért felelős államtitkár ezután előadásában a kormány támogatásával a magyar sport területén az elmúlt tizenkét évben elért eredményeket foglalta össze.

Krúdy Gyula és a futball

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) európai szekciójának alelnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője egy olyan idézettel kezdte, ami a Nemzeti Sport hasábjain jelent meg, és Krúdy Gyula írta a futballról.

– Ez helyénvaló abban a gyönyörű teremben, amit Krúdy Gyuláról neveztek el a szülővárosában – folytatta Szöllősi György. – Lépten-nyomon találkozhatunk, találkoztunk ennek a nagyszerű írónak, újságírónak az emlékével; tegnap például a Szindbád bisztróban vacsoráztunk, a szállodánk pedig a Szindbád sétányon található. Nagy öröm, hogy a Nemzeti Színházban nézők előtt tudtuk megrendezni az Év Sportolója gálát, majd a kétnapos kongresszusunkon is együtt lehetünk a kollégákkal. Két fura, online és hibrid kongresszus után ismét kitüntethetjük a legjobbjainkat, és majd futballozni is tudunk.

Szomorú születésnapok

– Sajnos a kezdés előtt jött a szomorú hír, hogy 94 esztendősen elhunyt Raduly József, a szövetségünk idei életműdíjasa, volt válogatott labdarúgó. Sajnos ez már szomorú évfordulóként kerül be a sport történetébe, főként azok után, hogy tegnap volt a futballtornánk névadója, Hoffer József születésének századik évfordulója. Ő futballedző, szövetségi kapitány és sportújságíró is volt. Gyulai István nevét az egyik szakmai díjunk viseli, neki ma van a születésnapja, ő 79 éves lenne. És Lázár Bencének is ma van a születésnapja, kimondani is szörnyű, hogy csak harmincegy esztendős lenne. Az ő nevét viseli az év szakkommentátorának díja, ami a sporttelevízióval közös elismerésünk.

Vastaps a kollégáknak

Szöllősi György többeket külön is köszöntött, így például a Nyíregyházán élő Orendi Mihályt. A külhoni kollégákat, akik ismét újra nagy számban lehetnek velünk, így az erdélyieket, a délvidékieket. Külön és meghatottan köszöntötte Dunda Györgyöt, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatóját, aki kitart Ungváron, és a csodával határos módon átjött, és itt van velünk. Joggal járt ki kollégánknak a hosszú vastaps. Ezt követően elkezdődött a díjak átadása, amelyeket laudációk előztek meg. Ilyen volt személyes és a technika segítségével, internetes kapcsolattal is.

Nyíregyházán debütált

A kitüntetettek között volt Bodnár Tibor, a Kelet-Magyarország korábbi sportújságírója, aki a Gyula István-díjat vehette át. Megható és humoros történeteket hallhattunk a laudációkban és a köszönetekben. Ismertté vált például, hogy az életműdíjas Salánki Miklós első igazi sportújságírói munkája Nyíregyházához kötődik, négy évtizeddel ezelőtt egy országos középiskolás atlétikai bajnokságra küldték el tudósítani.



A kongresszus második fele szakmai volt, beszámolókat hallgattak meg. A közel másfél száz meghívott a közös vacsorán sztorizgathatott, a kedd pedig az aktív sportolásé.

Díjazottak

Életműdíjat kapott: Salánki Miklós, a Magyar Hírlap sportrovatának újságírója, valamint Lovas Albert, a Nemzeti Sport, a Képes Sport és a Labdarúgás című lapok nyugalmazott újságírója és fotóriportere.

Feleki László-díjban részesült: Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója, valamint Csillag Péter, a Nemzeti Sport főmunkatársa.

Az MSÚSZ nívódíjában részesült: Derencsényi István, Magyar Dávid, Szigeti Csaba, Szekeres István, Szép Zoltán és Vincze Szabolcs.

Farkas József-díjat kapott Budai Csaba és Farkas Tibor.

Boskovics Jenő-díjat kapott: Vályi Bence.

A Gyulai Istvánról elnevezett díjjal ismerték el Bodnár Tibor, Izsányi Szabolcs, Kovács Erika, Kolozsi-Lázár Ildikó, valamint Dunda György, Csoba Péter, illetve Vásárhelyi Tamás munkáját.

A Lázár Bence-díjat Kovács Sándor vehette át.

Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság vezetőjeként videós bejelentkezésében kiemelte: a szervezet a jövőben négy díjjal ismeri el azokat a sportújságírókat, akik munkájuk során kiemelt figyelmet fordítottak, fordítanak a fogyatékkal élő sportolókra.