– A szívükben felgyülemlett félelmükön is enyhít, amikor anyanyelvükön szólunk hozzájuk. Szinte mindenki sír vagy pityereg, amikor leszáll a vonatról és segítséget kér. Több száz Ukrajnából menekülő emberrel találkoztunk a héten a nyíregyházi vasútállomáson, többségük továbbutazott, azokat, akik nem tudták, hová menjenek, a karitász szervezetekhez irányítottuk – mesélte lapunknak Mosztockij Sándor.

A görögkatolikus papnövendék a közösségi médiában talált rá egy felhívásra még a hét elején, miszerint ukrán nyelvű tolmácsokat keresnek a menekültek ellátását végző segítő szervezetek. A görögkatolikus egyház karitász csoportja is folyamatosan jelen van a határon, Tiszabecsnél öt kárpátaljai papnövendék tolmácskodik. Mosztockij Sándor és Levcsenkó Dávid, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet papnövendékei anyanyelvi szinten beszélik az ukrán nyelvet, így ők sem vártak tétlenül, naponta 4-5, az ukrán határállomás felől érkező vonat utasainak segítenek, mint mondták, egyre nagyobb tömegek jönnek Magyarország felé.



A határ mindkét oldalán...



– Most érnek ide olyan területekről, ahol fegyverek ropognak, például Hmelnickij megyéből is jöttek többen. A külföldre tartók a továbbutazásuk megszervezésében kérnek segítséget, nemzetközi járatokat keresünk nekik. Többnyire nők érkeznek gyerekekkel. Köztudott, hogy az ukránok jelentős része külföldön vállal munkát, egy hölgy több gyerekkel Bolognába szeretett volna eljutni, az édesanyja dolgozik ott. Egy idős házaspár az unokáit várta Kárpátaljáról, a fiatalok eltévesztették a megállót, így először Nyíregyházáig navigáltuk el őket, megosztottuk a mobilnetet a nagyszülőkkel és kapcsolatba léptünk a gyerekekkel.

– Úgy látom, hogy az ételen, az italon, és a fűtött helyiségben eltöltött rövid pihenőidőn túl „értő fülekre van szükségük”, akik meghallgatják őket, megértik őket. Annyi is jólesik nekik, ha további jó utat kívánva felsegítjük a vállukra a poggyászt, nagyon hálásak minden segítségért – mondta Mosztockij Sándor, aki kárpátaljaiként a szüleiért is aggódik.

Nagy lelkierő kell

– Édesanyám Kárpátalján él, Batár településen. Kárpátalja jelenleg Ukrajna legbékésebb térsége, de némi bizonytalanság körüllengi az ott élőket is. Nem ülnek otthon karba tett kézzel a kárpátaljaiak sem, a határ túlsó oldalán segítenek, ahonnan nem könnyű az átjutás. Hosszú sorokban, hidegben, szélben akár 20 órát is várakoznak az emberek, pici gyerekekkel állnak a sorokban. Nagyon sok lelkierőre van szükségük, hogy kibírják a megpróbáltatásokat, amíg biztonságos területre érnek. Édesapám Luck városában tartózkodik, ahol a háború első napján 6 rakétát lőttek a repülőtérre. Azt mondta, megijedt, félt... és fél attól, hogy őt is besorozhatják. Bízom a Jóistenben, imádkozom, hogy minden jóra forduljon... Mindennap beszélünk a szüleimmel telefonon, és furcsa érzés, hogy én itt töltöm a szemesztert, itt vagyok békében, biztonságban, ők pedig a háborúban. Az önkéntes munkával itt próbálok segíteni, ők pedig ott állnak helyt – fűzte hozzá Mosztockij Sándor.