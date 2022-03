A vírusjárvány miatti két év kényszerszünet után ismét megrendezhették a megyeházán a víz világnapi ünnepségét kedden. A nyíregyházi tanácskozás nemzetközi találkozó is volt egyben, ugyanis a Hierotheosz Egyesület szervezésében megtartott konferencián Romániából érkezett szakemberek is részt vettek.



A vendégeket Kiss András, az egyesület főtitkára köszöntötte, majd dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő mondta el gondolatait. Mint kiemelte, a víz mindig fontos szerepet játszott az emberiség életében, az ókori kultúrák is a nagy folyamok – a Nílus, a Tigris, az Eufrátesz – mellett alakultak ki. – A víz a legféltettebb kincsünk, óvnunk, féltenünk kell. Az ökológiai rendet nem szabad megbontani. A szakemberek szerint a XXI. században egyre kevesebb van az édesvízből, ezért az embereknek változtatniuk kell az életmódjukon, a szemléletükön – mondta többek között a politikus.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a víz világnapja apropóján azt emelt ki a beszédében, hogy az utóbbi években előtérbe került a vízgazdálkodás fontossága, az ivóvíz biztosítása és a takarékosság szemlélete. Az ünnepségen részt vett Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is. Felszólalásában hangsúlyozta, vigyázni kell a Túr és a Szamos tisztaságára, hogy a folyók szennyeződés nélkül lépjék át az országhatárt. Szólt arról is, hogy délelőtt Szatmárnémetiben vett részt egy víz világnapi rendezvényen, s reményét fejezte ki, hogy bár kemény munkát végeznek a két szomszédos ország vízügyi szakemberei, küldetésük nem hiábavaló.



Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke a keddi tanácskozás jelentőségét domborította ki, hiszen az érdeklődők olyan programokról és megvalósítandó projektekről hallhatnak, amelyek meghatározzák az elkövetkező évtizedeket. A konferencián jelen volt Tánczos Barna, a romániai Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium vezetője is.



– A víz olyan természeti kincs, ami összeköt bennünket. Számunkra is fontos, hogy megőrizzük vizeink tisztaságát és minőségét. A rengeteg PET-palack és az egyéb hulladék számos problémát generál mindkét országban. Mikor tárcavezető lettem, megígértem, hogy kiemelten kezelem a környezetvédelem ügyét. Számos eredményt elértünk ennek érdekében, hadd utaljak a kiépített szűrőrendszerre, az üzembe állított gépekre. Nagyszabású terveink vannak az elkövetkező négy évben is a Szamos és a Körösök medencéjében. Folytatjuk a víz- és csatornahálózat kiépítését, az árvízvédelmi rendszer megerősítését, a fenntartható élőhelyek fejlesztését. Fontos ugyanakkor a lakosság nevelése is. Az embereket – úgy a fiatalokat, mint az időseket – meg kell győznünk arról, hogy a megfelelő helyre tegyék a hulladékot – fogalmazott Románia minisztere.



A víz fontosságának tényét emelte ki az is, hogy bejelentették a tartósan vízhiányos időszak kezdetét. Erről dr. Nagy István agrárminiszter tájékoztatta a tanácskozás résztvevőit.



Azt hittük, hogy a forrásaink kimeríthetetlenek, de ez nem így van. Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hiszen a folyóink külföldről érkeznek hozzánk. Felelősségünk, hogy jól gazdálkodjunk a vízzel. Bő víz idején be kell tárolni a vizet, s gazdálkodnunk kell vele. Az elkövetkező generációk életében fontos lesz, hogy felfogják az esővizet, s ne tiszta vízzel működjön a vécé. Fontos növelni továbbá az öntözendő terület nagyságát. Nélkülözhetetlen, hogy bő víz idején tele legyenek a csatornák, a tározók. Hűtik a környezetet, a párolgó víz megköti a port, a talaj tárolja a vizet, emelkedik a vízszint. Fontos a vízgaldálkodás, hogy jusson belőle az unokáinknak is

– fogalmazott az Agrárminisztérium vezetője.



Ezt követően két szakmai előadás hangzott el. Pásztor Sándor, Románia környezetvédelmi miniszterének vízügyi tanácsadója, a Körösök Vízügyi Igazgatóság vezetője a Szamos és a Körösök hulladék-mentesítő munkáját mutatta be országuk területén. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója a Felső-Tisza-vidéki vízminőség-védelmi és vízkészlet-gazdálkodási kihívásokat ismertette. Utalt arra, hogy az elmúlt évek árvizei egyre több kommunális hulladékot sodornak magukkal. A védekezésben fontos szerepet játszik a jelzőrendszer, az önkéntesek munkája, s a Vásárosnaménynál működő hulladékgyűjtő rendszer.



A konferencia zárszavában Román István megyei kormánymegbízott köszönetet mondott mindazoknak a vízügyi, katasztrófavédelmi, ivóvíz-ellátási szakembereknek, kormányhivatali ügyintézőknek, akik munkájukkal hozzájárulnak az eredményes vízgazdálkodáshoz. – A mai konferencián is egyértelműen kiderült, hogy a vízzel gazdálkodni kell. Bár globális problémákkal is küzdenünk kell, helyben fontos sokat tennünk azért, hogy megyénk élhető legyen – tette hozzá a kormánymegbízott.