Ukrajna belsejéből Kárpátalja irányába tartanak a menekültek, az ország nyugati fele harcoktól, fegyverzajtól mentes övezet, ahol a szolgáltatások is zavartalanul működnek: van víz, áram és élelem is. Bár a magyar határhoz közel eső települések – főként a kisebb falvak – nem voltak felkészülve hirtelen ekkora tömegre, a múlt hét végére több százezer ember keresett menedéket vagy utazott át Kárpátalján. – Elkél a segítség ezeken a területeken is – mondta el lapunknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke.



Seszták Oszkár múlt héten szombaton kísért el egy kamionnyi adományt a határ túloldalára. – Gondoskodnunk kell azokról is, akik a szülőföldjükön vészelik át a háborút – tette hozzá, s megköszönte az eddigi felajánlásokat. Kiemelte a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás koordinációs munkáját, ugyanis folyamatosan érkeznek a felajánlások a szervezethez. Mint megtudtuk, a külföldön élő magyarok és ukránok is összefogtak, adományaikkal támogatják a válságkezelésben a határon túli területeket.





A munkaóra is adomány



– Találkoztunk Volodimir Csubirkóval, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével, áttekintettük a segítségnyújtás legfontosabb lehetőségeit és a szükségleteket. Megerősítette, hogy tartós élelmiszerre, babaápolási cikkekre, tisztálkodási szerekre folyamatosan szükség van, s megköszönte az adományt. Mindenkit arra kérünk, gondoljanak a határon túli településekre is, ahol ugyanúgy segítségre szorulnak az ukrán állampolgárok, a menekültek, mint a magyar határnál. A magyar kormány a karitatív szervezeteket közvetlenül támogatja. Mi arra kérjük az önkormányzatokat, a civileket, hogy a kárpátaljai területeken élőkre is gondoljanak, s ne fogyjon el a figyelmük a következő hetekben sem. S gondoljanak arra, hogy nemcsak tárgyi adományokkal, hanem önkéntes munkaórákkal is hozzájárulhatnak a menekültáradat ellátásához – mondta Seszták Oszkár, s megköszönte a kisvárdai Koor­dinációs Központ eddigi munkáját. A Tisza ETT igazgatója, Szabóné Cap Andrea mellett dr. Erdélyi Tatjana, a Kisvárdai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a Várda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület vezetője, valamint Bodrog László is aktív tagja e csapatnak.



A társulás igazgatójától megtudtuk, a kamionnyi rakomány mellett naponta kétszer 2-3 kisbusznyi szállítmányt is átvisznek Ukrajnába. Csapon, Ungváron, Eszenyben, Beregszászon, Salamonon és Beregszászon jártak. Mindenhol feltöltötték az élelmiszerraktárakat, továbbá vittek ruhákat, babaápolási szereket, pelenkát.





Összetartó közösség



– Félnek az inváziótól, de tartják magukat a kárpátaljaiak. Személy szerint nekem is sok olyan ismerősöm van odaát, aki megtehetné, hogy elmenekül, de az idősebb rokonaira, szomszédaira gondolva maradnak és ellátják őket, s a hozzájuk menekülőket is. Önkéntesnek álltak valamelyik határon túli szervezetnél, ételt osztanak, éjszaka készítik a szendvicseket. Óriási összefogás tapasztalható ott is, van olyan étterem, ahol több ezer emberre főztek. Amikor kisbusznyi adománnyal indulok útnak, főként a határ menti településeket keresem fel, ahová árva, vagy halmozottan sérült, fogyatékkal élő gyerekeket szállítottak a napokban gyermekkórházakba, gyermekotthonokba. Csapon az óvodában száz menekültet, anyákat, gyerekeket szállásoltak el, Eszenyben egy pici, elöregedő faluban 50 főt, ahol kevés fiatal él, ott önkéntesek látják el az otthonaikat elhagyó embereket. És nem hagyhatom ki a sorból a szívemhez közel álló Kegyes Jótékonysági Alapítványt sem, amely a kórházban hagyott árvák ”gyámja” Kárpátalján, számukra is vittünk tartós élelmiszert, s úgy vélem, számos külhoni szervezet példásan helytáll a nehéz helyzetben – osztotta meg tapasztalatait Szabóné Cap Andrea. Elmondta azt is, mostanra Kisvárdán közel 70 menekülő családot fogadtak be magyar családok, s van olyan cég a felső-szabolcsi városban, ahol szállást és munkát is biztosítanak a háború elől menekülőknek.

