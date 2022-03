Néhány ruha és értéktárgy: sokan csak ennyit tudnak összepakolni Ukrajnában, mielőtt a háború elől menekülve elindulnak hosszú és viszontagságokkal teli útjukon az országhatárok felé. Akiknek pedig egy négylábú családtagjuk is van, meg sem fordult a fejükben, hogy magára hagyják.



– Az Ukrajnából érkezők most oltás, mikrochip és állatútlevél nélkül is magukkal hozhatják kedvenceiket Magyarországra, a hatóságok az erre vonatkozó szabályokat a háborús helyzet miatt felfüggesztették – mondta el lapunknak Vidra Beáta, a PCAS Állatmentő Egyesület elnöke.



– A határátlépésnél egy regisztrációs papírt ki kell tölteniük a gazdiknak, de akinek van rá lehetősége, már eleve hozhatja magával az űrlapot, mert letölthető a Nébih honlapjáról. Tiszabecsnél és Záhonynál folyamatosan dolgoznak állatorvosok, akik ha kell, oltanak és chipelnek is, valamint ellátják az állatorvosi segítségre szoruló kutyákat és macskákat is.



Szállítóeszközök kellenek



– Gondoljunk csak bele: nincs minden háztartásban kereskedésből vásárolt szállítóboksz, akinek pedig eddig nem volt ilyesmire szüksége, már beszerezni sem tudja. Ezért sokan kénytelenek voltak rögtönzött megoldásokhoz folyamodni, és táskákban, kosarakban, szennyestartókban hozzák a kisállataikat, vagy éppen bármiben, ami kéznél volt. Ennek a problémának a megoldására gyűjtést szerveztünk: az ukrajnai állatvédő szervezeteknek, illetve mindazoknak, akik kedvenceikkel lépik át a határt, összehajtható, textilből készült kutya- és macskaszállító eszközökre van szükségük. Záhonyban már elhelyeztünk olyan bokszokat, amelyekben az ott-tartózkodás ideje alatt aludhatnak az állatok, a textil­eszközökre azonban továbbra is szükség van, hogy amikor a gazdáik továbbutaznak, könnyebben tudják őket magukkal vinni – tette hozzá Vidra Beáta.



Az állatmentők a szállítóeszközökön túl az eledelre, az ürülékgyűjtő zacskókra, a pórázokra, valamint macskaalomra és -tálcákra is gondolnak, miközben igyekeznek bejárni az érintett településeket. Sőt: többször előfordul, hogy természetes hatású, állatoknak gyártott nyugtatószerek is kellenek, hiszen a menekülés, az utazás, az egyik pillanatról a másikra felborult élet a kis kedvencek stressz-szintjét is nagyon megnöveli.



Felelős állattartók



A közösségi oldalakon csoportokat is létrehoztak, ahol az Ukrajnában élők magyarul, angolul és ukránul is tájékozódhatnak arról, hogy mire számíthatnak, amikor kisállattal indulnak el, illetve segítséget is kérhetnek. Jelenleg nemcsak Magyarország, hanem Románia, Lengyelország és Szlovákia felé is átléphetik a határt házi kedvenccel.



– Nagyon fontos kiemelni, hogy azok a hobbiállatok, amelyek most Ukrajna felől Magyarországra érkeznek, mind gazdás állatok: tehát nem fognak velük megtelni az egyébként is túlterhelt hazai menhelyek – hangsúlyozta Vidra Beáta. – Bár sajnos mi is láttunk olyan esetet, hogy egy menekülő család könnyek között állatmentőkre bízta a kedvencét, mert bizonytalan volt, hogy ők maguk merre tudják folytatni az életüket, de ilyen esetek nagyon ritkán fordulnak elő.



– Akik vállalják, hogy egy ilyen embert próbáló helyzetben is magukkal hozzák a kisállatukat, azoknak a kutya vagy a macska családtagnak számít. Mint ahogyan most sem hagyták hátra a négylábúakat, úgy akkor sem fogják ezt tenni, amikor továbbutaznak egy harmadik országba, vagy amikor végre biztonságban hazatérhetnek. Ezek az emberek felelős gazdik, akik ragaszkodnak az állataikhoz, és megérdemlik a segítséget.