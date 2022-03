Bölcsődére is pályáztak

– A laminált falburkolat szintén új, továbbá a régi portát és a főbejáratot is felfrissítettük. A tornateremre egy másik pályázatból további 10 millió forintot fordítottunk. Az összegből szabványos burkolati jeleket kapott a terem, a költségesen üzemeltethető világítóberendezéseket korszerű ledesre cseréltük, és a tornaterem és a kiszolgáló helyiségek nyílászáróit is modernizáltuk – részletezte az intézményvezető, majd hozzátette: az iskola épületében 2018-ban egy tornaszobát is kialakítottak, így a gyerekek több helyiségben is mozoghatnak, méghozzá a kor színvonalának megfelelő, biztonságos körülmények között.

Az eseményen jelen volt Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója és dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is. Dr. Simon Miklós a jelenlévőknek elmondta, az elmúlt időszakban 11 milliárd forintnyi támogatás érkezett a választókerületbe, amiből több mint 30 oktatási-nevelési intézmény újult meg.



– Az összegből 14 bölcsőde épült, egy pedig megújult, 16 iskola is modernebb köntöst kapott, s még további 14 óvoda felújítására vagy építésére jutott a támogatásból. Soha nem fordíthattunk ekkora összeget az oktatási és nevelési intézményekre. Bököny önkormányzata már a bölcsőde építésére is benyújtotta a pályázatot, és bízom benne, hogy a tizenhatodik bölcsődét itt avathatjuk fel, és újabb intézménnyel gazdagodhat a település – tekintett a jövőbe dr. Simon Miklós.