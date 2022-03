A MÁV mobilalkalmazásában – amely 2020-ban bővült a Térségi és városi jegyek menüponttal – már 10 város (köztük Nyíregyháza) helyi Volánbusz-bérletei is megvásárolhatók.

A MÁV-Volán-csoport közös fejlesztéseinek köszönhetően most már nemcsak az applikációban, hanem a vasúti automatákban is elérhetőek ezek a díjtermékek, továbbá bizonyos helyi Volánbusz-jegyek.

A fejlesztések hosszú távú célja, hogy az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket akár buszos, akár vasúti, helyi vagy helyközi utazásnál – közölte a MÁV.