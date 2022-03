A karácsony körüli időszak és a kora tavasz is nagyszerű élményeket tartogatott az Erasmus partner­országai számára. A NYSZC Sipkay Barna Technikum diákjai tavaly decemberben a Let’s make a deal projekt keretében Nyíregyházán találkoztak a török és szlovén delegációval, míg az idén februárban a spanyol, török és litván tanulók és tanáraik vettek részt a Connecting communities to the labour market – COLAB – projekt megbeszélésén.

– A tanárok és a diákok számára a magyarországi tartózkodást a feladatok elvégzése mellett szabadidős programokkal tettük még színesebbé – írták a sipkays diákok. – A programok szervezéséért angoltanárunk, a program koordinátora, Margittay Lívia felelt, a sikeres lebonyolítást pedig két osztály több mint 10 diákja segítette.

Látogatás a szomszédban

– A vírushelyzet miatt a diákokat is hotelben kellett elszállásolni, így sajnos nem láthattuk őket vendégül az otthonainkban, de a kirándulások, meetingek alatt így is szoros ismeretségek köttettek. Zsigó Zita igazgatónő fogadta és köszöntötte a diákokat elsőként. Az ismerkedés hagyományos része a különböző országok, kultúrák és szokások bemutatkozása – ez lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy megmutassák, honnan jöttek, milyen szokások szerint élik a hétköznapokat, hogyan járnak iskolába, mit tanulnak, és persze alkalom arra is, hogy összegezzük a programban eddig elvégzett teendőket.

– Ilyenkor még mindig távolabbról, esetleg fenntartásokkal szemléljük a másikat, de a nap végén szervezett vacsorák oldott hangulatában már régi ismerősökként tekinthetünk egymásra.

A Let’s make a deal keretein belül úti célunk Debrecen, majd Hajdúszoboszló volt. A szomszédos megyeszékhelyen eltöltött órák a város és üzleti életének megismerésével teltek, Hajdúszoboszlón az élményfürdő miliőjében egyszerre szórakozhattunk, és még inkább elmélyíthettük kapcsolatainkat vendégeinkkel. A hosszú napot egy jó hangulatú vacsorával zártuk.

Hasznos információk

Kézműves-tevékenységgel indult a következő nap: Strankula Katalin cukrászoktató jóvoltából Valentin-napra készíthettünk jelképes ajándékokat, szíves mézeskalácsot, emellett varrtunk és gyöngyöt fűztünk. Ellátogatott hozzánk a szegedi Junior Achievement Foundations három tagja, hogy hasznos információkkal lássanak el bennünket az üzleti életről. Az Ózoon Hotelban költöttük el ebédünket, délután Nyíregyházával ismerkedtünk.

– A COLAB projekt egyik napján Egerbe vezetett utunk. Meglátogattuk a várat, meghallgathattuk gazdag történelmét. A kellemes ebéd elfogyasztása után a Makláron található Stühmer családi vállalkozás meglátogatása gazdagította szakmai látóterünket. Az édességek látványa természetesen mindenkit vásárlásra is csábított, bekerültek a táskákba az első szuvenírek.

Interaktív feladatok

– Mindkét projektben az utolsó napon a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyét látogattuk meg, ahol sok különleges, saját kezűleg készített termékkel távoztunk. Ebéd után a Nyírpapír Kft.-ben töltött pár óra során megtapasztalhattuk, milyen nehéz is a munkáltatók élete. Interaktív feladatokban vehettünk részt, melyekért jutalmat is kaptunk. Megadott idő alatt például úgy kellett a bolt polcairól termékeket összeválogatnunk, hogy azok minél jobban megközelítsék a rendelkezésünkre bocsátott „ajándékösszeget”. A hosszú nap jóleső fáradtságát ismét az Ózoon Hotelben pihentük ki, az este az oklevelek átadásával és közös sütizéssel zárult.

– E pár nap alatt büszkén mutattuk meg városunk, nemzetünk történelmét, nevezetességeinket s hagyományainkat. Közben jól szórakoztunk, kapcsolatot építettünk, mélyítettünk. Reméljük, a program folytatásában viszontláthatjuk majd barátainkat, és akkor majd ők ismertetik meg velünk a saját hazájukat, melyről most csak hallomásból értesülhettünk – írták élménybeszámolójukban a diákok.