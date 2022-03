A vadászhagyományok megkívánják, hogy az elejtett vadat – legyen az az emberek számára hasznos avagy káros – a halálában is méltó módon meg kell tisztelni. A végtisztesség megadásához máglya és kürtszó is jár. Nem volt ez másként március 12-én Bujon sem, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vadászkamara a IV. Ragadozó Gyérítési Hét záróeseményét rendezte meg. Ekkor hirdették ki a gyérítés hét eredményét is.



Példát mutatott a fővadász



Már-már hagyomány, hogy a legaktívabbak a Tisza menti tájegység vadászatra jogosultjai voltak, míg megyénk másik két tájegységéből szinte most is ugyanazok a vadásztársaságok vettek részt, amelyek korábban is.



– Hadd emeljem ki külön is Hajzer Szabolcs tájegységi fővadászt, aki személyes munkájával is motiválni igyekszik a hozzá tartozó vadásztársaságokat. Az idén 33 borz, 23 róka, 10 dolmányos varjú és 10 szarka bánta fegyverkezelési jártasságát. Most sem indult egyéni versenyben, a terítékét felajánlotta a vadásztársaságainak. Hasonlóan kimaradt az értékelésből a helyszínt adó buji Táncsics Vadásztársaság hivatásos vadásza, Vinnai Attila is, aki nem jegyezte a létrás csapdában lévő 20 szarkáját, amit a terítékre tett 11-hez hozzáadva már „dobogós” helyet ért volna el. Inkább felajánlotta azokat a csalimadár hiányában szenvedő kollégáknak, s ezzel a tettével osztatlan sikert aratott – tájékoztatta lapunkat Fazekas Gergely megyei titkár.



Érdekes színfolt a nyest



– A részt vevő 19 vadászatra jogosult szervezet a szeles, hideg idő ellenére kitett magáért: a közös terítéken 596 ragadozó feküdt. Most is a borzból volt a legtöbb (226 darab), míg a róka 178 darabbal a második helyre szorult. Négy év alatt a sakál felkúszott 1 egyedről 8 egyedre, ez is jól mutatja a faj térnyerését megyénkben is. A nyestkutyának is önfenntartó állománya alakult ki, hiszen tavaly és az idén is volt belőle a terítéken. Az egyetlen nyest érdekes színfoltja volt a terítéknek.



Több a fácán, a nyúl



– A szeles idő ellenére 23 dolmányos varjút, 72 szarkát és 87 szajkót ejtettek el a vadászok. Érdemes évek óta kitartó munkával gyéríteni a ragadozókat, hiszen eredményesebb a vadgazdálkodás, amit a népesebb fácánállomány és a gazdagabb nyúlpopuláció is jelez.