Március 4-étől, péntektől feloldották a látogatási tilalmat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház valamennyi telephelyén.

– A látogatónak érvényes védettségi igazolvánnyal, vagy a látogatást megelőző 48 órán belül végzett, negatív eredményű SARS-CoV-2 gyors­teszttel kell rendelkeznie, ezeket belépéskor köteles bemutatni. Egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet be, személyenként maximum 30 perces időtartamra, vagy egy látogató, maximum egy órára, a járványvédelmi előírások szigorú betartása mellett. A látogatási idő munkanapokon 15 és 18 óra között, munkaszüneti napokon 10 és 18 óra között tart. A kórház területén a maszk viselése továbbra is kötelező! A látogatási tilalom továbbra is érvényben marad a koronavírussal fertőzöttek kezelését végző osztályokon, kivéve a különösen méltányolandó eseteket – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház.