– Egy új közösségi térrel is gazdagszik településünk azon felül, hogy a helyi termelők, gazdálkodók kulturáltabb és igényesebb körülmények között értékesíthetik termékeiket – mondta Levelek polgármestere kedden, mielőtt ünnepélyes keretek közt letették az új piactér alapkövét.



Dr. Turóczyné dr. Székely Anita szerint az új piac nem csak a település gazdasági életére lesz pozitív hatással, hanem a helyiek számára egy közösségi térként is szolgálhat a jövőben. Az alapkőletétel előtti rövid ünnepségen elhangzott, a település sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Program pályázataira, ennek egyik elemeként, 85 millió forintos forrásból épülhet meg az új piac a Rákóczi úton.





– A piacfejlesztésnek van népességmegtartó ereje is, hiszen a levelekiek helyben tudják eladni termékeiket, így a különféle zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket – sorolta a beruházás előnyeit Levelek polgármestere, aki szerint ez a fejlesztés, közvetve vagy közvetlenül, háromezer helyi ember javát szolgálja majd. Dr. Túróczyné dr. Székely Anita hozzátette, Levelek arculata szépül, sőt, a csapadékvíz-elvezetés problémái is mérséklődnek, a beruházásnak köszönhetően ugyanis a piac mögötti Dohány utca vízterhelése csökkenhet.



A település vezetője beszédében emlékeztetett, a helyi és a kormányzati összefogásnak köszönhetően a közelmúltban megújult több belterületi út és járda, ahogy az óvoda is, illetve elkezdhette működését egy betonelemgyártó üzem is.



– 2013 óta már működik itt a piac, ezt most bővítik ki, többen is fognak vélhetően elférni, eddig legfeljebb 20-25 termelő tudott csak árulni – ezt már Kirilla Zsolt piacfelügyelő mondta lapunknak a keddi alapkőletétel után.



A leveleki önkormányzat foglalkoztatásában álló férfitől megtudtuk, nemrég épült meg a piac túloldalán található parkoló is, ami nagyban javította a megközelíthetőséget.



– Egy éve dolgozom piacfelügyelőként, de 2014 óta vagyok a hivatalnál. Az én feladatom, hogy a piaci napok alatt, azaz hétfőtől szombatig minden rendben menjen – árulta el lapunknak Kirilla Zsolt.