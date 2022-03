A járvány lassul, ezt támasztják alá a szenny­vízmintákból vett adatok is, a vizsgált városok döntő többségében ez a tendencia. Közben a szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy az oltási akció nem állt le, a hétvégéken továbbra is regisztráció nélkül lehet kérni a vakcinát. Bár, ahogyan a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója, Hegyi Henrik D. elmondta lapunknak, az enyhítések bejelentése óta jóval kevesebben fordulnak meg az oltópontokon, mint néhány héttel korábban.

Nyitva vannak az oltópontok

– A napi 100-150 oltás visszaesett 50-60-ra, ezért nem muszáj többletlétszámmal dolgoznunk az oltóponton, mert nagyobb tömegek már nem jelennek meg egyszerre. Ennek ellenére vasárnap kivételével mindennap nyitva van a kórházi oltópontunk, s egy másik a gyermekrészlegen az 5–11 évesek oltására. Azt tapasztaljuk, hogy még mindig jelentkeznek első oltásért, s akik nemrég vették fel a vakcinát, időpontra jönnek vissza a második vagy a harmadik dózisért. Az oltási rendszer tehát gördülékenyen halad tovább – mondta az intézmény főigazgatója.

Megkérdeztük azt is, hogy felgyorsult-e a gyerekek oltása, hiszen az 5–11 éves korosztályban a szülők kivártak, s a gyerekek egy része a hideg, téli hónapokban átesett a betegségen.

A főigazgató szerint nem gyorsult fel a folyamat, s az influenzaszerű megbetegedések lecsengésével ez valószínűleg még alább is hagy. Az orvosszakma véleménye az, hogy ebben a korcsoportban is emelni kell az átoltottsági szintet. Egy következő járványhullám visszatérése itt lebeg a fejünk felett, amit egy újabb vírusmutáns megjelenése idézhet elő, mondják.

– A következő járványhullámok remélhetőleg a magas átoltottsági aránynak köszönhetően már nem okoznak jelentős leterheltséget az egészségügyi ellátórendszerben. Ha visszaemlékszünk, a negyedik hullámban a delta-variáns terjedése alatt súlyos tünetekkel, súlyos állapotban kerültek kórházba a betegek, az omikron-variáns gyorsan terjedt az ötödik járványszakaszban. A fertőzőképes mutáció szerencsére az oltottakat már nem veszélyeztette annyira – idézte fel a kórházigazgató.

Tesztelés, elkülönítés

Hegyi Henrik D. hozzátette, ne felejtsük a virológusok véleményét: azt a fajta védettséget, amit az oltás megad, nem adja meg az úgynevezett átvészeltség. A kórházigazgatót megkérdeztük arról is, hogy mennyi munka hárul dolgozóikra a határhelyzetből adódóan. Elmondta, eddig Mándokon és Aranyosapátiban a gyűjtőpontokon dolgoztak a kisvárdai kórház munkatársai, a beérkező menekülteket tesztelték, de ezekről a pontokról átkerült a feladat Fehérgyarmatra. – A belépők közül a vírussal fertőzötteket kiszűrtük, izoláltuk őket. Néhányukat kórházban láttuk el. Sok a gyermek a beáramlók között, őket szintén megvizsgáltuk, vitaminokat, gyógyszereket is kaptak szükség esetén – tudtuk meg.