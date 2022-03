A közösségi médiában jelent meg a hír, miszerint 50 magyar kamionos rekedt a csapi határon. A magyar sofőrök Oroszországból származó árut szállítottak, amit az ukrán hatóságok le akarnak foglalni. A sofőrök még a háború kirobbanása előtt indultak útnak, és hazatérhetnek, de csak a járműveik nélkül. Az egyik, napokig ott veszteglő kamionos, Terebes László lapunknak elmondta, múlt hét csütörtökön érkeztek a csapi átkelőhöz, és ott szembesültek vele, hogy az ukrán hatóságok nem engedik át az orosz árut.



Napi néhány kamion

– Naponta egy-két jármű mégis átmehetett, de csütörtökön legalább 40 kamion várt az átkelésre. Mi tegnap jöhettünk haza, akkor is csak 3 kamiont engedtek továbbhaladni, de szerintem 15 kamion még mindig a határon várakozik – tájékoztatott hétfőn a kamionsofőr, akitől azt is megtudtuk, nem tudni, melyik járműnek, milyen nemzetiségű a sofőrje, mert a magyar rendszámú, orosz árút szállító kamionokat sem mindig magyarok vezetik, és sokan már otthagyták a kocsikat.

– A konzulátustól rengeteg segítséget kaptunk, folyamatosan hívtak minket, felkeresték a határátkelőhelyeket, és vasárnap este 8-kor jött az SMS, hogy azonnal menjünk a kapunkhoz, mert három jármű átmehet. Hajnal egy volt, mire áthaladtunk a határon, és az a legborzasztóbb, hogy az ukrán katonák is nagyon csúnyán viselkednek. Lehet, hogy már az idegeikre mentünk, mert naponta 3-4 alkalommal megkérdeztük tőlük, mikor mehetünk végre tovább, de mindig csak elutasítást kaptunk. A belorusz és orosz kamionokat lefoglalták a határon, szerintem őket már nem is engedik tovább. A sofőrök nem tehetnek arról, hogy háború van, egy idős sofőr például étel nélkül maradt, neki a Vöröskereszt sátrában adtak élelmet – ismertette a helyzetet Terebes László.



Ne menjenek Ukrajnán keresztül!

Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) megbízott főtitkárhelyettese lapunknak elmondta, a külügyminisztériummal, a határőrizeti szerveket is megkeresték, hogy az ukrán hatóságokkal egyeztetve gyorsítsák meg és támogassák a magyar járművek belépését hazánkba.

– Azt viszont ki emelni, hogy hadiállapot van Oroszország és Ukrajna között, a háború előrehaladtával egyre nehezebb lesz megoldani az ilyen helyzeteket. A magyar hatóságoknak egyre kevesebb lehetősége van beleszólni az ottani döntésekbe. Megtesszük, amit lehet, nem akarjuk, hogy sofőrök ragadjanak ott, de jelen esetben a járművek miatt nem engedik át őket. Arra kérünk mindenkit, hogy ne jöjjenek Ukrajnán keresztül orosz áruval, mert több mint valószínű, hogy ilyen helyzetbe kerülnek. A ukrajnai magyar konzulátussal is egyeztettünk, úgy tudjuk, hogy a csapi vámterminál fogadja a problémával küzdő járműveket, ott a vezetőség is magyarul beszél, de csak abban tudnak segíteni, hogy leszedik az orosz árut, és betárolják. Arra azonban nincs garancia, hogy a rakomány ott is marad, mert tudni, hogy az ukrán hatóság el akarja-e kobozni – hangsúlyozta Árvay Tivadar.