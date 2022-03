A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálatára érkező beadványok jelentős része a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos.



A villamos energia, a földgáz vagy az ivóvíz szabálytalan vételezése akkor fordulhat elő, ha a fogyasztó eltávolítja, meghamisítja, esetleg szándékosan megrongálja a mérőóra vagy a mérési rendszer plombáit, jelzéseit, és a beavatkozás lehetővé teszi a méretlen vételezést.



Előzetes bejelentés nélkül



A szolgáltatónak – akár előzetes bejelentés nélkül is – jogában áll ellenőrizni a mérőórát, az ellenőrzést a felhasználó nem akadályozhatja meg. Ha a szolgáltató ellenőrei a szabálytalan vételezés gyanúját állapítják meg, kötelesek azt fényképekkel is dokumentálni, illetve a fogyasztásmérő leszereléséről is gondoskodni.