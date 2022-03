Az eddigi gyakorlattól eltérően már márciustól fogadja a vendégeket a Sóstói Múzeumfalu: a közkedvelt intézmény március 12–15. között négynapos nyitórendezvényre készül.





Kávé és Kossuth-kifli



Ötvözni fogják a március 15-ei megemlékezést egy kis játékossággal és népi elemekkel: kicsik és nagyok is találhatnak majd maguknak érdekes programot.

Március 12-én, szombaton a gyerekeké és családoké a főszerep: babatornával nyitják a napot, a gyerekeknek szóló népzenei foglalkozás mellett bábelőadás is várható. Másnap, 13-án huszárokat láthatnak a vendégek, akik megismerhetik a huszárság történetét, fegyvereit, ruházatát. A Jármi-portán Koszta Zoltán bőrműves új időszaki kiállítását nyitják meg, a Szatócsbolt udvarán pedig a Pilvax kávéház szellemében Kossuth-kiflit és korabeli édességet kínálnak. Az érdeklődők megismerhetik a 19. századi kávékultúrát, és kávékülönlegességeket is kóstolhatnak.





Betyárok, szablyavívók



Március 14-én az 1848-as események szellemében készülnek, aznap vándormuzsikus és élőszavas mesemondó szórakoztatja a publikumot. Március 15-én, kedden megnyitják az új időszaki viseletkiállításukat, aznap betyárok és szablyavívók is bemutatkoznak, sőt egyes fogásokra tanítják is az arra fogékonyakat.



Napközben többször is hallható majd ágyúdörgés, mellyel a forradalmárok emléke előtt tisztelegnek. A rendezvény napjain kincsvadász játékkal tesztelik a gyerekek tudását és figyelmét: akik sikeresen teljesítik a feladványokat, apró ajándékokat kapnak. A kicsik a kézműves-foglalkozás keretein belül remekműveket is barkácsolhatnak, s hogy legyen mit hazavinni, vásárfiát a standokon szerezhetnek be a családok. Hat év alatt és 70 év felett a belépés ingyenes, március 15-én pedig mindenki díjmentesen látogathatja a falut.

