Bár gyakran hallani mostanában, hogy elidegenedett világban élünk, szerencsére ennek ellenére a jószívűség, a segítőkészség, az önzetlenség nem halt ki az emberekből. Sőt, a jótékonyság egyre több érző szívű felnőttet sodor magával.

Lapunkban már beszámoltunk arról a karitatív kezdeményezésről, ami Mikucza Zsolt nevéhez fűződik. A január végén megrendezett Rozmárok napján a Leveleki Tóért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója gyűjtést kezdeményezett egy kisfiú számára, aki elvesztette fiatal édesanyját, s most már a nagyszülők a saját gyermekeikkel együtt nevelik Dávidot.





Újabb és újabb adományok



– Nem várt fordulattal folytatódott a kis Dávidnak szánt adománygyűjtés. Jelentkezett Ilku Levente, aki gyönyörű késeket készít, s felajánlott egyet licitálásra azzal a céllal, hogy az érte kapott összeg is növelje a számlaszámon lévő pénzt. A kést meghirdettük licitálásra, én magamban azzal számoltam, ha felajánlanak érte százezer forintot, az hab lehet a tortán, ugyanis a Rozmárok napi gyűjtés eredményeként már átutaltunk 2 millió 300 ezer forintot.



– A felajánlott kést kiállítottuk a FeHoVán is Hídvégi Béla standján, s magam is meglepődtem azon, hogy milyen sokan licitáltak rá – mesélte az ügyvezető igazgató. – Mind feljebb és feljebb srófolták az árát, végül a kést Vaáry Péter nyerte meg, aki 600 ezer forintot ajánlott fel. Közben bejelentkezett Amerikából a nyíregyházi származású Figeczki Attila is, aki 420 ezer forintig versenyben volt, csakhogy aztán gyenge térerő miatt nem folytathatta a licitálást. Amikor meghallotta a verseny végét, azt mondta, hogy kés nélkül is felajánlja az adományát a kisfiú számára. E nemes gesztus hallatán Ilku Levente úgy döntött, hogy Attilának is készít egy kést. András vadász további 500 ezer forintot utalt át a kisfiúnak.

S az adakozásnak nincs vége: ajánlottak fel támogatást a Z-CO Series távdobó verseny szervezői, Hajdú Péter műsorvezető dedikált bögréit a Torontóban élő Balla Sándor 250 ezer forintért vette meg, s elkezdődött egy kiskutyára egy újabb licitálás is.

Borítókép: Vaáry Péter és Hídvégi Béla | Fotó: Mikucza Zsolt