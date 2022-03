– Nagy dolog ez nekünk – kezdte a tájékoztatót Orbán Balázs –, mert ez azt mutatja, hogy bővülünk és folyamatosan szélesedik az MCC közössége, amely 2022-re lefedi az egész Kárpát-medencét. Az MCC egy 25 éve működő tehetséggondozó intézmény, ami 10 éves kortól az egyetem végégi nyújt ingyenes képzéseket a tehetséges fiataloknak, így az ország több pontján elérhetőek a kurzusaink. Nem konkurenciája, hanem kiegészítője vagyunk a közoktatásnak és a felsőoktatásnak, a tehetséges diákokat szeretnénk támogatni, különböző képzésekbe bevonni. Gyakorlatias tudást nyújtunk az életre, és a hazaszeretetre nevelnek programjaink. A Fiatal Tehetség Programunk a 10 év feletti általános iskolásokhoz szól, a Középiskolás Program lényege az iskolában tanultak kiegészítése, elmélyítése, felkészítés az egyetemi felvételire. Úgy gondolom, hogy továbbképzéseinkkel és a felnőtteknek szóló előadásaikkal, könyvbemutatókkal, vitaestekkel egy új szellemi műhelye lehetünk Nyíregyházának. 2020-ban az Országgyűlés által biztosított vagyonjuttatással az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá alakult, ami intézményi értelemben biztosítja a függetlenségét. Köszönöm dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselőnek, hogy 2020-ban ő is megszavazta, támogatta ezt a törekvést, hiszen szakmai és földrajzi értelemben is bővülhetett intézményi hálózatunk, amelyben jelenleg 23 helyszínen mintegy 5300 diák tanul határon innen és túl. Célunk, hogy ez a szám tízezerre bővüljön a közeljövőben – jegyezte meg Orbán Balázs. Hozzátette, a nyíregyházi telephelyük épületét megvásárolták, mint megtudtuk: tavasszal indul a diákok toborzása, és nyáron az épületet is berendezik. A nyíregyházi intézmény vezetésével Vargáné dr. Bosnyák Ildikót bízták meg, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az MCC honlapján hamarosan megjelenik a jelentkezésre felhívás, valamint a felvételi rendje.