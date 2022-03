Itt találnak menedéket

Ürügy persze most is van. Mindenki a másikra mutogat, és ember legyen a talpán, aki pontosan tudja, mi indította el a lavinát. De akármi is legyen az ok, nem igazolhatja az ukrajnai vérontást. A casus belli csak arra jó, hogy a hatalomtól megrészegült vezetők megnyugtassák a (nem létező) lelkiismeretüket: nem volt más választásuk. Ám a casus belli nem érdekli a gyerekükkel a karjukon menekülő nőket, az óvóhelyen rettegő családokat, a földönfutóvá vált, tisztességben megőszült embereket, a szeretteiket elvesztőket.



Olykor egy szép nő, egy meggyilkolt követ vagy egy ellopott vödör miatt halnak meg ártatlanok, máskor néhány darab földért. Ép ésszel fel nem fogható, ami pár száz kilométerre tőlünk történik, a háború poklából menekülők pedig itt, a határ mentén találnak menedéket. Őket örökítik meg a képek, amelyekről két héttel ezelőttig azt hittük, soha nem kell elkészülniük.



A képek az ukrán–magyar határ mentén lévő településeken készültek | Fotók: Dodó Ferenc, Máté János, Pusztai Sándor, Sipeki Péter