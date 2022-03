Új fejlesztések



– Legalább 15 éve nem ünnepelhettünk úgy, mint most – hangsúlyozta beruházás jelentőségét az óvodaátadó-ünnepségen Bacskai Erzsébet, Szakoly polgármestere. – Óvodánk több forrásból újulhatott meg: a Belügyminisztérium az épület tetőszerkezetének megújítására 30 millió, homlokzatának renoválására pedig 37 millió forint támogatást nyújtott, illetve önkormányzatunk 5 millió forint önerővel járult hozzá a költségekhez. A Magyar Falu Program keretében további 5 millió forintból az óvoda játszóudvarát is felújíthattuk.



A polgármester a helyszínen bejelentette: az ünnepség előtt a település átvehette azt a támogató okiratot, amely szerint a Szakolyt és Nyírgelsét összekötő út felújítására több mint 267 millió forintot fordíthatnak.



– A szakolyiak egy olyan utat választottak, amely a fejlődéshez vezet – emelte ki Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. – Megyénkben a következő hét évben 166 milliárd forintnyi támogatás érhető el a terület és településfejlesztési operatív program keretében. Erre azért van szükség, hogy a kis településeken is olyan szolgáltatásokat tudjunk biztosítani a lakosságnak, amely elősegíti, hogy ne költözzenek el. Az a célunk, hogy ezek a közösségek megmaradjanak, hiszen ez egy nemzetmegtartó erő. Ennek az óvodának a felújítása is ehhez járul hozzá.



– A fejlődés nem áll meg, a Szakolyt és Nyírmihálydit összekötő út felújítása már az idén elkezdődhet – jelentette be dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. – Az elmúlt időszakban a választókerületben 15 óvoda újult meg 2,2 milliárd forintból, ezeknek körülbelül a fele TOP, a másik fele pedig a Belügyminisztérium, illetve a Magyar Falu Program támogatásából. Bölcsődékből 14 új épülhetett meg 3,5 milliárd forintból, illetve 18 iskolát újítottak fel 5,2 milliárd forintból. Mindez azt jelenti, hogy a választókerületben a köznevelési intézmények több mint fele kapott forrást a fejlődéshez.



A gyerekeké a jövő



– Ezek a beruházások nagyon fontosak, hiszen a következő generációkat ezekben az intézményekben tanítják: itt ismerkednek meg a jövő technológiájával, és itt kapnak a keresztény értékrendnek megfelelő nevelést – fűzte hozzá a képviselő.



– Ez egy csodálatos épület, amely a település arculatának meghatározó része, és a nagyon fontos, hogy egy óvoda működik benne: gyermekekért dolgozunk, mert az övék a jövő – mondta el Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette: az egykori kúria jelenét és jövőjét az jelenti, hogy élet tölti be a mindennapjait, és külön öröm, hogy a gyerekek új játékok, készségfejlesztők közé léphetnek be minden reggel az intézmény kapuján. A helyettes államtitkár kiemelte: az átadó ünnepségnek plusz jelentőséget ad, hogy a települése nem csak ezen a területen fejleszt, hanem számos más projekten is dolgozik, hogy minél jobb életkörülményeket biztosítsanak a lakosságnak.