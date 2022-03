Ahová az egyházmegyéje Kiss Andor parókust szolgálni küldi, abban a településben előbb utóbb megújul a templom, a parókia vagy mindkettő. Ezt történt most Kislétán is, az ügyes szolgálattevőnek köszönhetően nem csupán a hely görögkatolikus temploma vált komfortosabbá – elkészült a padok fűtése és a falakra új lámpatestek kerültek –, de mostantól a parókia is megfelel a legmodernebb lakhatási feltételeknek. Az utóbbin kicserélték a tetőhéjazatot, az épületet leszigetelték, átesett egy komoly energetikai korszerűsítésen, új hideg- és meleg burkolatokat raktak le, szépen kifestették, de még a külső térburkolást is megoldották. Mindezt 30 millió forintból, ehhez jött a közel 15 milliós templomfelújítás, mindezekhez a Nyíregyházi Egyházmegyén kívül a magyar állam is hozzájárult.

Jobbá, szebbé válni

Az elmondottak örömére tartottak átadó ünnepséget csütörtökön, ahová a meghívottakon kívül a hívek közül is szép számmal ellátogattak. Várnagyné Szkiba Julianna, az egyháztanács tagjának köszönetnyilvánítása után Szocska A. Ábel püspök, megáldva mindkét létesítményt, a böjti időszak lényegén keresztül próbálta megvilágítani, hogy amikor jobbá, szebbé válunk – értve mindezt természetesen egy épületre is –, éppen a böjt fontosságának a megértéséhez jutunk közelebb. – Különösen fontos ez az üzenet napjainkban, amikor ilyen rendkívüli történelmi pillanatokat élünk meg, hiszen a mi böjtünkkel és imádságunkkal is azt szeretnénk, hogy a háború álljon le, béküljenek meg a háborúban élő felek, legyen jobb ez a világ – tett hozzá, minden érintettnek megköszönve a segítséget.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő azért mondott köszönetet a kormánynak, hogy a választókerületében 45 templom újulhatott meg eddig, mintegy 440 millió forint értékben az egyházi örökségvédelmi pályázatoknak, több mint egymilliárd forint értékben pedig a vidékfejlesztési és határon átnyúló programoknak köszönhetően.

Óriási lehetőségek

– Bárhol járok, mindenhol megszépülő falvakat, megújuló középületeket, templomokat látok, és úgy gondolom, büszkék lehetünk a magyar, a szabolcsi, szatmári, beregi vidékekre – mindezt már az ünnepség kiemelt vendége, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós fogalmazta meg.

– A küzdelem, amely ezt a térséget jellemezte évszázadokon keresztül, bizonyította, hogy vendégszerető, Istent szerető és istenfélő népek lakják, tartozzanak bármilyen keresztény felekezethez. Az elmúlt 10-11 évben több mint 3000 templomot újítottunk fel szerte a Kárpát-medence magyarlakta vidékein, 200 új templomot építettünk az országban. Óriási változás, lehetőség, ami megmutatja a magyar emberek hitét, törekvését, jövőbe vetett bizalmát – hangsúlyozta.

– Az nem kérdés, hogy április 3-án kire érdemes szavazni, de emellett van egy másik nagyon fontos esemény is. Egy népszavazás, ahol négy nemmel kell kimondanunk, hogy a teremtett világ törvénye, a krisztusi tanítás, és a szentírás tanítása mentén akarunk tovább élni, és mindenféle idegen ideológiákat vissza kell utasítanunk – emlékeztetett.

MJ