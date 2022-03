1982. március 11., csütörtök

Megyénket is érintették a világcsúcsra törő kaszkadőrök

Két villogó sárga lámpa, piros betűkkel felirat: világcsúcskísérlet, a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat emblémája. Mindez azon a Lada kocsin látható, amely hétfőn indult tízezer kilométeres, országon belüli útjára, hogy a két vezető a csúcsok könyvébe beírja a magyar kaszkadőrcsoport, a Tigris nevét. Egy hét alatt kívánják megtenni a tízezer kilométert éjjel-nappali autózással, óránként hetven kilométeres átlagsebességgel.

Záhony alatt találkoztunk a két vezetővel, Bakonyi Józseffel és Hajdú Sándorral. Az egyikük végignyúlt a hálózsákon, a másikuk a vezetőülésen foglalt helyet. Záhonyban a határállomáson pecsételtek, igazolták menetlevelükön az útjukat.

- Túl vagyunk a 2300 kilométeren - simogatja borostás állát Bakonyi József. - Eddig jól bírtuk az utat, úgy érezzük, sikerül a világcsúcs, s vasárnap éjfélre elérjük a tízezer kilométert.

Az autó egy kisebb raktárhoz hasonlít. Hátul az ülésen egy rekeszben literes üdítőitalok sorakoznak. A kesztyűtartóban gyógyszeres dobozok.

- A-vitamint szedünk, állítólag használ az éjszakai látásnál - mondják. - Nappal a sok teherautó miatt alig tudjuk tartani a sebességet, éjszaka pedig azért kell vigyáznunk, mert sok az úton átszaladó őz, szarvas. Most éppen egy nyulat ütöttünk el. Legjobban a bezártság miatt szenvedünk. Túl kicsi a hely az autóban, s amíg az egyik vezet, addig a másik alszik.

- Mi a célja ennek a csúcs- kísérletnek?

- Meg akarjuk mutatni, hogy közúti forgalomban is képesek vagyunk egy hétig vezetni, ilyen, hosszú utat megtenni. Reméljük, hogy az autó is bírja.

A csúcskísértő autó Nyíregyházán

1982. március 11., csütörtök

Korszerű közvetítőközpont a nyíregyházi stadionban

A NYÍRTERV és a SZÁÉV jóvoltából korszerű, a nemzetközi igényeknek is megfelelő sajtó- és rádiós központtal gazdagodott a megyeszékhely stadionja. A sportújságírók így megfelelő munkakörülmények között dolgozhatnak. Talán ezért is: szombaton 15.30-tól a Petőfi rádió hullámhosszán közvetítik egyenesben az NYVSSC-Vasas NB I.-es meccset, a többi találkozóról pedig csak tudósításokban számolnak be.

2002. március 11., hétfő

A Magyar Televízió felvételt készített Nyírmihálydiban

A helybeli asszonykórus a Kossuth-nótát énekelte, melyet Balkányi Szabó Lajos, a község szülötte írt. A felvételt március 15-én sugározza a tévé - tájékoztatott Szabó András, a nyírmihálydi helytörténeti gyűjtemény gondozója. Hozzátette még, hogy a nóta szerzője az 1848-as szabadság- harcban Kossuth mellett harcolt. Nyírmihálydi emlékoszlopot állíttatott a nótaszerző tiszteletére. Balkányi Szabó Lajos pályáját bemutató kiállítás nyílt a mihálydi helytörténeti gyűjtemény gondozásában, itt látható többek között a Kossuth-nóta eredeti szövege. A tízéves jubileumát ünneplő asszonykórusnak nagy megtiszteltetés, hogy az ő előadásukban hangzik majd el március 15-én a tévében a Kossuth-nóta.