– A Honvéd utca végre megújulhatott, amire már óriási szükség volt, hiszen a szakasz 1990-ben épült. Amikor átvettem a település vezetését, azt ígértem, hogy igyekszünk minden évben felújítani egy utcát. A munkával jól haladunk, és büszkén mondhatom, hogy nemcsak állami támogatással fejlődik a település, hanem jelentős önerőt is beletettünk az út rendbetételébe. Az érpataki lakosok adójából tehetjük ezt meg, így mindenki hozzátesz egy kicsit a település modernizálásához – mondta el a jelenlévőknek Nagy Imre Attiláné, Érpatak polgármestere szombaton, a megújult Honvéd utca ünnepélyesen átadásán.

Hozzátette: az új burkolattal ellátott utcában 60 lakóház van, és bízik benne, hogy az emberek legalább harminc évig problémamentesen használhatják az utat.

Kínálkozó lehetőségek

A rendezvényen jelen volt Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, aki szerint egy településnek mindig nagy öröm, amikor átadhatnak egy megújult utcát, s a mostani átadás különösen nagy siker, hiszen a település jelentős önerőt tett a pályázati összeg mellé.

– Az itt maradás egyik kulcsa, hogy zökkenőmentes legyen a közlekedés, és biztonságosan érhessék el az életvitelükhöz szükséges pontokat a helyiek. Bízunk benne, hogy a többi település is követi Érpatak példáját, és hasonlóan sikeres lesz a pályázatokon, fejleszti az úthálózatát – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program is rengeteg lehetőséget kínál az utak rendbetételére, és a megye önkormányzata támogatja a településeket, így azok nemcsak az úthálózatot, hanem sok mást is fejleszthetnek a következő költségvetési ciklusban is – ezt már Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke mondta el a résztvevőknek.

Az elnöktől azt is megtudtuk, a megye további több mint 15 milliárd forintot kapott, így a TOP kerete 150-ről 166 milliárd forintra emelkedett a következő időszakra. – Ebből a keretből több milliárd forint juthat további útfelújításokra, ráadásul újdonság, hogy már a belterületi utak felújítására is van lehetőség – hívta fel a figyelmet Seszták Oszkár.

Dr. Simon Miklóstól, a térség országgyűlési képviselőjétől megtudtuk: a választókerület 33 településén 45 útfelújítás volt az elmúlt 4 éves ciklusban.

– Érpatak a Belügyminisztérium és a Magyar Falu Program pályázatain is sikerrel szerepel, és a most átadott út mellett a Petőfi utca is elkészült. A választókerületben 66 kilométernyi négy számjegyű út újult meg, mintegy 6 milliárd forintból, de a munka még nem ért véget. Érpatak is számottevően fejlődött a mögöttünk álló időben, többek között modernebb köntöst kapott az érpataki iskola. A 49121-es bekötő út munkálatai is befejeződtek, mindent összevetve a közelmúltban 1 milliárd forintnyi támogatás érkezett a településre – részletezte az országgyűlési képviselő.