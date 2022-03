A múlt hétvége óta folyamatosan gyarapodnak a felajánlások is, vállalkozók, önkormányzatok, civil szervezetek állnak a bajba jutott emberek mellé. Az adományok gyűjtését a karitász szervezetek is koordinálják, emellett a civilek is visznek takarókat, élelmet a határra.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabda Szövetség is gyűjti a felajánlásokat. Dr. Tordai Ilona, a szövetség elnöke elmondta, fontos, hogy olyan segítség kerüljön a határ menti településekre, amelyre nagy szükség van. Mint megtudtuk, a megyei szövetség irodájában adhatja le bárki felajánlásait hétköznap, munkaidőben, Nyíregyházán, a Váci Mihály utca 41. szám alatt. A megyei szövetség elnöke elmondta, a hozzá eljutott információk szerint leginkább sebtapaszra, hintőporra, pelenkára, babakocsira, tisztasági kendőre, mosószerre, gyerekruhákra, illetve tartós élelmiszerre van szükségük az Ukrajnából menekülőknek.

– Amikor értesültünk arról, hogy megindult Ukrajnából a menekültáradat, és emberek ezrei keresnek menedéket, békét és biztonságot Magyarországon, azonnal átgondoltuk, hogy mi hogyan segíthetünk ebben a rendkívüli helyzetben – mondta lapunknak Czomba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöke. – A VOSZ főtitkárával, Perlusz Lászlóval vasárnap egyeztettünk arról, milyen támogatások jöhetnek szóba, majd a hétfői tájékozódást követően úgy döntöttünk, hogy arra az adománygyűjtő számlára, amelyet a vásárosnaményi önkormányzat nyitott, 5 millió forintot utalunk át. Ez az első része a segítségnek, hiszen a VOSZ-on belül kiadunk egy felhívást, hogy az Ukrajnából, a háború elől menekülők megsegítésére a VOSZ-vállalkozások, más megyei szervezetek is csatlakozzanak az adományozáshoz – említette Czomba Csaba, aki bízik benne, sokan állnak majd a kezdeményezés mellé és további támogatásokkal segíthetik a menekültek érdekében végzett munkát. A VOSZ megyei elnöke megerősítette, kötelességüknek érezték, hogy a bajbajutottak és az őket segítő szervezetek mellé álljanak.

Friss pékáru érkezett a határra

A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület is szervezett gyűjtést az Ukrajnából hazánkba érkező menekültek megsegítésére. Lakatos Tibor, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy saját cége, a Vela Pékség az első menekülthullámról tudomást szerezve, pénteken azonnal jelentős mennyiségű pékáruval sietett a határ közeli településeken kialakított ideiglenes fogadóállomásokra érkezők ellátására. Még aznap megkezdte egy nagyobb gyűjtés szervezését a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjai körében. Az elmúlt hétvégére összegyűlt tartós élelmiszerekből álló, mintegy 250 ezer forint értékű adománycsomag a határ közelében szolgáló Magyar Vöröskereszt segítségével hétfőn el is jutott a menekültekhez. Az egyesület tovább folytatja az adománygyűjtést, melyet a már bevált vöröskeresztes úton juttat majd el az érintettekhez, tette hozzá Lakatos Tibor.

A técsőiekre gondolnak

Segítségre nemcsak azoknak van most nagy szükségük, akik Magyarországra jöttek a háború elől menekülve, hanem azoknak is, akik az otthonaikban maradtak, és minden napjuk bizonytalansággal, félelemmel telik. A nagykállóiak közül sokaknak vannak barátai, kedves ismerősei a határ túloldalán, hiszen a város egyik testvértelepülése a kárpátaljai Técső. Azonnal felvették a kapcsolatot a técsőiekkel, hogy megkérdezzék, mire van szükségük ebben az embert próbáló időszakban, majd a Bocskai úti Családsegítő épületében elkezdték a gyűjtést is.

– Folyamatosan érkeznek a felajánlások: főleg egészségügyi termékeket és tartós élelmiszereket hoznak a nagykállóiak, de tárgyi adományok is érkeztek a gyűjtőpontra, volt például, aki egy járókeretet ajánlott fel. Az egyik nagykállói vállalkozó egy nagyobb pénzösszeggel járult hozzá a técsőiek megsegítéséhez – mondta el lapunknak Horváth Tibor, Nagykálló polgármestere.

– Felvettük a kapcsolatot a técsői önkormányzattal és a református egyházzal, az anyagi felajánlásokat utóbbinak szeretnénk eljuttatni. Mielőtt azonban elindítjuk mindezeket Técsőre, szeretnénk biztosak lenni abban, hogy valóban eljut hozzájuk, amit összegyűjtött a nagykállói lakosság. Amint megtaláljuk ennek a módját, azonnal elindítjuk az adományt.