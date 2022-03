1982. március 6., szombat

Minek Nyíregyházának aluljáró?

Az utóbbi időben többször foglalkoztunk a városkörzeti tanácskozásokon elhangzott javaslatokkal, véleményekkel, s két alkalommal is hangot kapott: minek Nyíregyházának aluljáró? Sokan nem ismerik, és nem is értik meg fontosságát, ezért adunk most a korábbiaknál részletesebb tájékoztatást: mikor lesz, milyen lesz, hol lesz az aluljáró, de mindenekelőtt, hogy miért is lesz itt aluljáró.

Van egy szabályzat - a Városi Utak Tervezési Szabályzata - amely kimondja, hogy azokban a forgalmi csomópontokban, ahol a járműforgalom csúcsidőben óránként meghaladja a háromezret, a gyalogosforgalom pedig a hétezret, ott gyalogos aluljáró megépítése szükséges. Nyíregyházán az adatok szerint már 2220 a jármű- és 6 ezer a gyalogosforgalom óránként, s a város gyors fejlődését nézve 10-15 éven belül már jóval meg is haladjuk a szabályzatban előírt értékeket.

A megépítés alapját tehát ez a szabályzat jelenti. Aki megfordult már a megyeszékhelyen, tudja, hogy csúcsidőben, piaci napokon jószerint megbénul a forgalom a Rákóczi és a Kossuth utca kereszteződésében.

A Rákóczi utca északi oldalának beépítése, a kiskörút kialakítása miatt nemcsak bontani kellett a város központjában, hanem egy sor

közművet meg kellett építeni, s ki kell alakítani azokat a közműcsatlakozásokat is, amelyek Újvárosba juttatják el az energiát. A területet tehát most mindenképpen el kell foglalniuk a közműépítőknek, aztán pedig az útépítőknek, s ilyenkor a legcélszerűbb minden előre látható munkát elvégezni, s nem várni vele addig, amikor elkerülhetetlenné válik az aluljáró építése, de a megvalósításhoz utat kellene bontani, a föld alatt elterelni a vezetékeket, a föld felett pedig elterelni a forgalmat.

Az aluljáró építési munkáinak jelentős részét egyébként már ebben az évben elvégzik, és jövőre át is adják a forgalomnak. A legizgalmasabb kérdés az, hogy milyen lesz: kereszt alakú, minden, a csomópontot keresztező gyalogosirány átvezetésére alkalmas, a folyosó szélessége négy és fél méter lesz.

Mivel a két gyalogosfolyosó keresztezi egymást, kilenc méterre szélesedik, s hogy a sarkok se maradjanak kihasználatlanul, itt helyezik el az elektromos kapcsolókat, a telefonfülkéket, de lesznek vitrinek is.

A folyosókra lépcsőkön lehet majd lejutni, mellettük pedig másfél méteres szélességű rámpa épül, ahol a gyerekkocsikat tolhatják le és fel a kismamák, és a rokkantkocsik közlekedését is megoldják.