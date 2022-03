Általában ezer és háromezer méteres tengerszint feletti magasság között élnek és a hideg ellen vastag bundájuk mellett a fajra jellemző ívelt orrhát (kosorr) is segíti őket, ami előmelegíti a levegőt.

Mindkét ivar visel szarvat, de a bikák erőteljesebb testfelépítésűek és testtömegük akár a 350 kilogrammot is elérheti.

Forrás: SóstóZoo

A természetben élőhelyük fokozatos csökkenése és az orvvadászat miatt az elmúlt huszonöt évben állományuk harminc százalékkal csökkent, ezért is fontos hogy, az Európai Fajmegőrzési Program (EEP) koordinált tenyésztéssel növelje állományukat az állatkertekben.

Állatparkunk Mishmi-takin tenyészbikája 2009-ben érkezett Berlinből, nőivarú társai pedig 2014-ben követték a franciaországi Beauval Zoo-ból. Szerelmük azóta is töretlen, hiszen minden évben gyarapodik a takin állomány kertünkben.

Bár első ránézésre a bölényekre és a szarvasmarhákra hasonlítanak ezek a furcsa külsejű állatok, valójában azonban a juhok és a kecskék állnak rokonságban legközelebb hozzájuk.

A takin csapat legifjabb tagja 220 nap vemhesség után jött a világra és pár órával a születése után már lábra is állt. A februárban született állat egészen kilenc hónapos koráig anyatejjel is fog táplálkozni, de hamarosan a szálas takarmány fogyasztását is megkezdi.

Az 1 hónapos apróság már kellően felerősödött, így a mai napon anyjával együtt csatlakozott a takin csapathoz, így vendégeink már megtekinthetik parkunk legifjabb lakóját is.