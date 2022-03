Ne heverj parlagon! címmel diákoknak rendeztek környezetvédelmi vetélkedőt a napokban Nyíregyházán. A zsűri elnöke a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság igazgatója, Jordán László volt.





A természetes ellenség



– Legalább tíz éve tudatos szemléletformáló tevékenységet is végzünk, aminek része a verseny. A diákok gazdagabbak lesznek olyan információkkal, amiket elmondanak a szüleiknek, a barátaiknak, ezáltal a hétköznapokban mindenki jobban oda tud figyelni a parlagfű problémájára – mondta érdeklődésünkre az igazgató.

– A parlagfű napjaink egyik legnagyobb problémája. Gondot jelent gyomnövényként a mezőgazdaságban, a pollenjeivel pedig emberek millióinak az életét keseríti meg. A Kárpát-medencében kedvező feltételeket talált magának, megtelepedett, s innentől kezdve nagyon nehéz az állományát olyan alacsony szintre szorítani, ami már elfogadható életminőséget jelent a pollenallergiások számára. Kiirtani szinte lehetetlen. Reményt nyújthat, hogy megjelent a parlagfű-olajosbogár mint a parlagfű természetes ellensége.

Vajon a bírságolásnak mennyire van szerepe a parlagfű fokozottabb irtásában? – kérdeztük a szakembertől.

– Bár a bírságolásnak van visszaszorító ereje, de nem ez az elsődleges célunk. Nem a bírság miatt kell odafigyelni a parlagfűre, hanem azért, mert minden gazdálkodónak anyagi veszteséget jelent. A parlagfű elhasználja a talaj nedvességkészletét, amivel eleve nagyon szűkösen rendelkezünk. Mindezt jól tudják a gazdák is, s igyekeznek mindent megtenni. Természetesen mindenütt vannak kivételek, leginkább rájuk próbálunk odafigyelni.

Sokan még most sem ismerik a parlagfüvet. A gazdák vajon hivatkoznak erre? – tettük fel az újabb kérdést.

– Erre nem hivatkoznak, de nem is hivatkozhatnának, hiszen mint közismert, a jogszabály nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. A mezőgazdaságban nem az a lényeg, hogy parlagfűmentesen gazdálkodjanak a gazdák, hanem az a cél, hogy gyommentesen műveljék a földet, hiszen bármely gyomnövénynek – most mezőgazdasági szempontból mondom – ugyanolyan hatása van, mint a parlagfűnek. Az igaz, hogy a parlagfűnek van még közegészségügyi kockázata is, de a gazdálkodóknak ugyanúgy oda kell figyelniük minden más gyomnövényre, mint a parlagfűre. Komplexen kell gondolkodniuk.





Össztársadalmi összefogás



Kíváncsiak voltunk arra is, a parlagfű elleni harcban mennyire optimista az igazgató.

– Ha nem lennék optimista, nem csinálnám. Csakhogy realista is vagyok, ez nem egy- és nem kétéves feladat. Évtizedekben mérhető az az időtávlat, amikor már érezhető eredményt fogunk tudni elérni, akkor ha megvalósul egy össztársadalmi összefogás, és mindenki a maga területén meg fogja tenni azt, amit meg tud tenni a parlagfű ellen.

– Mindehhez még jön a tavaly megfigyelt parlagfű-olajosbogár. Fontos, hogy megtelepedjen, elterjedjen, és természetes ellenségként kordában tartsa a parlagfű állományát. Ha minden együtt működik, akkor hosszú távon érhetünk el eredményeket – tette hozzá Jordán László.