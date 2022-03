A K13 olyan mássalhangzó és szám találkozása, amely beleivódik a külföldi egyetemisták tudatába Nyíregyházán. De nemcsak számukra van komoly jelentősége a keddi rendezvénynek, hanem a folyamatosan fejlődő felsőoktatási intézménynek is: ünnepélyes keretek között megnyílt Erasmus+ International Room közösségi tér. A Matematika és Informatika Intézet előtti udvar és parkolók felől lehet megközelíteni a helyet, mely a kollégiumi épületek belső udvarában található.

– Nagy öröm, hogy átadhatjuk a rendeltetésének ezt a helyiséget – nyugtázta Vassné prof. dr. Figula Erika rektor. – Két éve érkezett hozzánk az első olyan csapat, melynek tagjai a magyart idegennyelvként tanulták. A külföldiek egyre nagyobb az érdeklődés a Nyíregyházi Egyetem iránt. Azt kívánom, hogy akik az Erasmus+ International Room közösségi teret belakják, élettel töltik meg, érezzék jól magukat, vigyék el messzire az egyetemünk jó hírét.

– A kultúrák közötti kapcsolat további erősítését is kiválóan szolgálhatja ez a tér. A nemzetközi vérkeringésben betöltött szerepünk tovább növekedhet ezáltal – fűzte hozzá

Dudás Éva, a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának Erasmus+ koordinátora.

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amelyre intézmények nyújthatnak be pályázatot. A 2021-2027 közötti programszakasz költségvetésére több mint 26 milliárd euró támogatást fogadtak el.

– Szeptembertől tanulok itt, jól érzem magam. Ha minden rendben megy, orvostanhallgató leszek később. Nagyon tetszik nekem a Nyíregyházi Egyetem – mondta folyékonyan magyarul (!) az angolai Joana Marcela, aki angol nyelvű énektudását is megcsillogtatta a közösségi tér átadásán.