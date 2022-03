– Nekünk két hadseregünk is van, egyrészt a fegyveres erők, másrészt azok a segítőkész magyar emberek, akik most is itt vannak a nap huszonnégy órájában – mondta Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök csütörtökön Beregdarócon. – Az elmúlt négy nap megerősített abban, hogy Magyarország szíve most az ukrán–magyar határ mentén dobog, és mindenki igyekszik minél többet tenni a háború elől menekülőkért. A legerősebb fegyverünk a magyar szív, és nekünk erre a szívre van szükségünk ahhoz, hogy a békét megőrizhessük itt, Magyarországon – mondta a megválasztott államfő, aki az elmúlt napokban 12 települést keresett fel. Találkozott humanitárius szervezetekkel, helyi képviselőkkel, településvezetőkkel. Látta azokat a raktárakat is, ahol a menekülteknek szánt adományokat gyűjtik. – Ezekre óriási szükség van és lesz is, hiszen nem tudhatjuk, mikor lesz vége a háborúnak – tette hozzá.



Nyíregyháza, Záhony, Eperjeske, Lónya, Barabás és Tarpa – e településeket is felkereste szerdán Novák Katalin, aki a határ közelében járva köszönetet mondott mindazoknak, akik a háború elől menekülőket támogatják. A közmédiának elmondta: szívszorító történeteket hallott és megrendítő összefogást tapasztalt szerdai útján. Látott olyan kismamát, aki 38 hetes terhesen menekült el a háborúból és a nyíregyházi kórházban szülte meg egészséges gyermekét. Beszélt olyan családokkal is, amelyek tagjai Magyarországon találkoztak újra egymással, valamint olyanokkal is, akik mennek tovább hazánkból Európa más országaiba. – Nincsenek hosszú távú stratégiák, egyelőre mindenki napról napra él – mondta Novák Katalin, hozzátéve: az Ukrajnából érkezők nagyra értékelik a magyarok segítségét. A megválasztott köztársasági elnök úgy fogalmazott: összefogott a városok, falvak apraja-nagyja, a vezetők, a segélyszervezetek, a kórházak, egyetemek, iskolák dolgozói, az óvónők, a konyhások. – Mindenki igyekszik megtalálni, hogyan tudna hozzájárulni ahhoz, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat a menekülni kényszerülők – emelte ki.



– A határ mentén tapasztaltak is abban erősítettek meg, mennyire fontos a béke. A háborút meg kell állítani és meg kell akadályozni azt, hogy Magyarország belesodródjon. Hazánk célja a béke előmozdítása és a segítségnyújtás a menekülőknek – jelentette ki.

– Napra pontosan egy hónapja indította el Oroszország az Ukrajna elleni háborút. A szomszédunkban harcok dúlnak, de Magyarországon béke van. Ezt a békét szeretnénk megőrizni ameddig csak lehet, s ezt tesszük itt, a határ mentén is – ezt már csütörtökön, a többnapos látogatása tapasztalatairól szóló sajtótájékoztatón mondta a média képviselőinek. Hozzátette: a magyar emberek összefognak, amikor igazán nagy baj van, egyszerre dobban a szívünk azokért, akik a háború elől menekülnek.

Nem tudják, merre tartanak



– Az ország vezetői is odamennek, ahol segítségre van szükség, és megerősíthetjük mindazokat, akik a menekültek ellátásában részt vesznek. A határ közelében töltöttem négy napot, és pont azért jöttem ide, mert ott kell lennem, ahol leginkább szükség van rám. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, és úgy érzem, mindez megerősített abban, hogy itt mindenki teszi a dolgát, szívvel-lélekkel, szervezetten – hangsúlyozta a megválasztott köztársasági elnök. Novák Katalintól azt is megtudtuk, 12 települést keresett fel, megnézte a humanitárius szervezetek munkáját, találkozott helyi képviselőkkel, településvezetőkkel.

– Azokkal is tudtam beszélgetni, akik a mindennapi munkájuk mellett éjszaka vagy munkaidő után készítik a szendvicset vagy húzzák az ágyneműt, háttérbe szorítva a családi feladataikat. Mindezt azért teszik, hogy másoknak segítsenek. A segélyszervezetek és a települések egymást is támogatják, ráadásul az ország távolabbi pontjairól is érkeznek jó szándékú emberek. A több száz segítő mellett ugyanennyi menekülttel is találkoztam, akik egy kilátástalan helyzetből érkeznek hozzánk, nem tudják pontosan, merre tartanak, ahogy azt sem, visszatérhetnek-e valaha a szülőföldjükre. Nekünk is az az érdekünk, hogy mihamarabb visszatérhessenek a magyar családok Kárpátaljára, de minden segítséget megkapnak azok az emberek is, akik maradni szeretnének – tudatta Novák Katalin. A megválasztott államfő arról is beszélt, hogy a menekültek hazánk legszebb arcát látják, köszönetet mondanak minden magyar embernek, hiszen olyan segítséget kaptak, amire nem számítottak. Itt biztonságban vannak, és mindenhol azt tapasztalják, hogy szeretettel fogadják őket – tette hozzá.