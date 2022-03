1962. március 29., csütörtök

Nyíregyházán valósítják meg az ország első szupermaket áruházát

A Kossuth téri Csemegebolt évek óta a város kereskedelmi forgalmának központját jelenti. A város dolgozói vásárlásaikkal szívesen keresik fel, mert bő és változatos áruellátása. A Csemegebolt a múlt évi második félévi eredményei alapján ötödször nyerte el a Kiváló bolt büszke kitüntetést. Öt dolgozója Kiváló dolgozó oklevelet kapott és a vele járó pénzjutalmat. Ezzel a Csemege kiváló dolgozóinak száma 22-re emelkedett.

1961-ben a cukorkaosztály dolgozói szocialista brigádba tömörültek. Eddigi munkájuk eredményét most értékelték és ennek alapján elismerő oklevelet kaptak.

A Csemegebolt budapesti központja, értékelve a nyíregyházi vállalat hatalmas fejlődését és az eddig elért eredményeket, elhatározta, hogy Nyíregyházán építi meg az ország első szupermaket áruházát. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi helyiséget átépítik, modernizálják. A tervek szerint a Csemegebolt Dózsa György utca felőli részét kibővítik egészen a Béke filmszínház helyiségéig. A közbeeső üzleteket a város más részbe helyezik át, ezen az új utcai frontszakaszon belső emeletet is létesítenek, ahol a különböző osztályokat, raktárakat és a higiéniához szükséges helyiségeket helyezik el.

A szupermaket áruház megnagyobbítva és korszerűsítve olyan új gépeket és technikai felszereléseket kap, amilyenekkel jelenleg még a fővárosi közért áruházak sem rendelkeznek. Nyíregyháza új nevezetessége lesz az újjá formálódott Csemegebolt, ahol új eladási formákat bevezetnek. A hagyományos kiszolgálás mellett önkiszolgáló és önkiválasztó osztályokat állítanak fel. Külön érdekessége lesz egy egészen modern berendezésű bisztróhelyiség, ahol hidegkonyha-készítmények állnak a fogyasztók rendelkezésére a nap minden szakában. Itt állítják fel a cukrászati készítmények üvegfalú vitrinjeit is.

1972. március 29., szerda

Jó ütemben épül a nyíregyházi falumúzeum, ötre emelkedett az épületek száma. A napokban készültek el a Vámosorosziból szállított csűr építésével.

