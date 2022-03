Ebben a hónapban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra ­továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra ­emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat – tájékoztatott a járvánnyal kapcsolatos kormányzati portál.