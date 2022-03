A NYÍRERDŐ Zrt. Nyíregyházi Erdészete pénteken, Nyíregyházán, a Sóstói-erdőben önkéntes faültetést szervezett, amelyen mintegy nyolcvanan vettek részt. Az érintett erdőrészletben csaknem 3 hektáron egy éve végeztek erdősítést az erdészek. Az önkéntesek az időjárás szélsőségei miatt elpusztult csemetéket pótlásában vettek részt, mintegy kétezer őshonos kocsányos tölgy csemetét

elültetve. Az akcióhoz óvodásoktól nyugdíjasokig számos korosztály tagjai csatlakoztak. Ők miközben elsajátították a csemeteültetés – akár otthon is alkalmazható - tudnivalóit, bepillantást

nyerhettek az erdészek munkájába is. Az erdőgazdaság nevében ezúton is szeretnénk megköszönni az önkéntesek munkáját – mondta Tölgyfa Gábor, a Nyíregyházi Erdészet

igazgatója.

Forrás: NYÍRERDŐ