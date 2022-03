Ülésezett a megyei védelmi bizottság. A testület tagjai áttekintették a járvány elleni védekezési munkálatokat és a menekülthullámmal kapcsolatos feladatokat. Román István kormánymegbízott, a védelmi bizottság elnöke összefoglalta az elmúlt napok történéseit.

Elmondta, a határon megjelenő rendészeti és humanitárius feladatok ellátásában mindenki, akinek ebben munkája van és lehet, az első pillanattól kezdve kivette a részét, óriási erők mozdultak meg.

A pontokról indul a segítség

– Magyarország mindenkit fogad, aki menekülőként érkezik. A másik, amit ki kell emelnünk, az az, hogy a beregi, szatmári, határ menti térségben élő emberek az első pillanatban megmozdultak. A polgármesterek melegedőket nyitottak, a településeken élők azonnal beálltak segíteni, ki mivel tudott, étellel, itallal, az adományok rakodásával, szállítással. Ennek köszönhetően elmondhatjuk azt, hogy aki Magyarországra érkezik menekülőként, az első pillanattól kezdve barátságos, emberséges fogadtatásban részesül, és ha szüksége van valamire, azt rövid időn belül megkapja. Az első napokban az országos nagy karitatív szervezetek is megjelentek, a Magyar Honvédség megnyugtató jelenléte pedig szavatolja a biztonságot. Magyarország szíve most itt dobog, és ezt érzik a hozzánk menekülők is, akik nagyon hálásak a segítségért – tette hozzá a megyei kormánymegbízott.

Arra a kérdésre, hogy milyen munkát végzett a kormányhivatal az elmúlt napokban, azt válaszolta: munkatársaink az első pillanattól ott voltak a határ­átkelőkön és segítettek.

– A munka az első lépcsőben a határokon kezdődött, természetes volt, hogy helyben kellett segíteni, közben pedig megszervezni a hátországot, ideiglenes szálláshelyeket nyitni, fogadni az adományokat, biztosítani a továbbutazás lehetőségét a menekülőknek.

– Segítségpontok jöttek létre, ahol az önkormányzatok munkatársai, a rendőrség, a karitatív szervezetek, az egészségügyi személyzet, a tolmácsok együttesen minden segítséget megadnak.

Mindenki helytáll

– A megyei kormányhivatal munkatársai koordinációs feladatokat látnak el, kollégáim a védelmi titkárságon és a kormányhivatalban szervezik az egészségügyi ellátást, a szálláshelyek kijelölését, a hozzánk érkezők okmányainak kiállítását, a szállítójárművek biztosítását. Szinte minden főosztályunknak van feladata az állategészségügytől a foglalkoztatásig, mindenki ezért dolgozik.

– Rendkívül sokrétű és emberfeletti ez a munka, s minden mögött ott van az ember. Felemelő megtapasztalni, hogy a segítők milyen szeretettel, gondoskodással fordulnak a menekültekhez, mindenkinek jut egy-két jó szó, egy biztató mosoly.

„Lehet ránk számítani”

– Megható az is, hogy milyen összefogás tapasztalható az ország egészéből érkező adományok terén, és a megye települései részéről is: menekülteket fogadnak, szállást, élelmet biztosítanak nekik.

– És mindezek mögött ott van Magyarország kormánya, amely biztosítja az erőforrásokat, a szükséges anyagi forrást – vagyis az ország egységben, a legnagyobb lelkesedéssel cselekszik. Szeretném mindenkinek megköszönni az elmúlt napok erőfeszítéseit, meggyőződésem, hogy Magyarország és a magyarok bizonyították, ránk a legnagyobb bajban is lehet számítani! – hangsúlyozta Román István.